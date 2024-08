FREILICH Nr. 29: „Aufsteigende Mächte“ – Entsteht eine neue Weltordnung?

Die BRICS-Staaten gewinnen an politischem und wirtschaftlichem Einfluss, die globale Dominanz des Westens bröckelt. Entsteht eine multipolare Welt? Die neue FREILICH-Ausgabe klärt auf.

Die Welt ist im Umbruch. Aus dem BRICS-Bündnis – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – ist mit der jüngsten Erweiterung BRICS+ geworden. Wir erleben eine Neuordnung der geopolitischen Kräfteverhältnisse und einen Bedeutungszuwachs des Globalen Südens. Dies stellt den Westen vor große Herausforderungen.

China, Indien, Mittelmächte

Der Ökonom und Publizist Thomas Bachheimer beschäftigt sich seit Jahren mit den BRICS-Staaten und nahm im vergangenen Jahr am BRICS-Gipfel in Südafrika teil. Im großen FREILICH-Interview spricht er über die Ziele des BRICS-Bündnisses, die Möglichkeit einer neuen Weltordnung und die Reaktion der USA auf diese Entwicklungen.

In mehreren ausführlichen Analysen zeigen wir, wie die BRICS-Gruppe vor allem wirtschaftlich rasant wächst und Alternativen zu westlich dominierten Institutionen bietet. Gleichzeitig ist das Bündnis aber auch mit zahlreichen internen Konflikten zwischen den Mitgliedsstaaten konfrontiert.

In den BRICS-Staaten wird bereits über eine eigene Währung als Alternative zum US-Dollar diskutiert. Wird das Petrodollarsystem einer multipolaren Finanzordnung weichen? Der Ökonom Jurij C. Kofner ordnet die aktuellen Entwicklungen ein.

Abgerundet wird der Themenschwerpunkt mit einer Infografik zur BRICS-Erweiterung und einer Pro- und Contra-Debatte zum Thema „Lösen die BRICS-Staaten den Westen ab?“.

AfD, FPÖ, Singapur

Im Politik- und Wirtschaftsteil beschäftigen wir uns mit den bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland, bei denen die AfD gute Chancen hat, erstmals stärkste Kraft zu werden. Außerdem beleuchten wir, mit welchen zentralen Forderungen die FPÖ in die bevorstehenden Nationalratswahlen in Österreich geht.

Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit dem Sonderweg Singapurs im 21. Jahrhundert. Der Politikwissenschaftler Benedikt Kaiser zeigt, wie sich der südostasiatische Insel- und Stadtstaat von einer britischen Kronkolonie zu einem wirtschaftlich erfolgreichen „Tigerstaat“ entwickelt hat.

Bernhard Heinzlmaier und Taylor Swift

Im Kulturteil wirft Martin Lichtmesz einen kritischen und sehr persönlichen Blick auf die aktuelle Popkultur (von Taylor Swift bis Ed Sheeran) und ihren Hang zur Gigantomanie.

Ein Interview mit dem österreichischen Sozial- und Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier rundet die neue Ausgabe von FREILICH ab. Wir sprachen mit ihm über politische Ränder, gescheiterte Integrationspolitik und die nächste Regierungsbildung in Österreich.

Weitere Beiträge:

Michael Demanega über die Wohnungspolitik in Südtirol,

Stefan Juritz über die letzte existierende Fliegerschaft,

Ilia Ryvkin über das 25-jährige Jubiläum der Kultfilmreihe „Matrix“,

Martin Lichtmesz über Popkultur und Streamingdienste.

