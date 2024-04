FREILICH Nr. 27: „Heiliger Hass“ – Die islamistische Gefahr ist zurück

Ob Nahostkonflikt oder Anschläge in Europa: Die Gefahr des Islamismus kehrt auch zu uns zurück. Über die Entwicklungen und die Strategien der Islamisten lesen Sie in der neuen FREILICH-Ausgabe „Heiliger Hass“.

Die Anschlagspläne rund um Weihnachten und Silvester haben gezeigt, dass die islamistische Bedrohung wieder drastisch angestiegen ist. Auch der jüngste Terroranschlag in Moskau macht deutlich, dass die Gefahr noch lange nicht gebannt ist.

Alle Hintergründe zur Bedrohung

Der Sozialwissenschaftler Manfred Kleine-Hartlage warnt schon seit vielen Jahren vor dem Islamismus. Sein Buch „Das Dschihadsystem“ gilt für viele als ein grundlegendes Buch zum Thema. Im großen FREILICH-Interview spricht Kleine-Hartlage aus soziologischer Sicht über den Islam als Gesamtsystem, die Islamisierung Europas und welche Probleme dadurch für unsere Gesellschaft entstehen.

Ob Salafisten oder Dschihadisten, Muslimbrüder oder IS-Terroristen: Wer den heutigen Islamismus verstehen will, muss seine Entstehung und Entwicklung kennen. Patrick Lenart erläutert in seiner Analyse „Zurück zu den Wurzeln“ die Ursprünge, Strömungen und Einflüsse des globalen Islamismus.

Islamistische Botschaften werden nicht nur in Hinterhofmoscheen oder geheimen Chatgruppen verbreitet. Irfan Peci zeigt in seinem Beitrag „Influencer für das Kalifat“, wie Islamisten heute ihre Propaganda modern verpackt in den sozialen Medien verbreiten. Außerdem erklärt Seyed Alireza Mousavi in seinem Artikel „Islamismus als Spielball der Geopolitik“ am Beispiel Syriens, wie verschiedene Staaten islamistische Gruppen benutzen, um ihre außenpolitischen Interessen durchzusetzen. Martin Lichtmesz wiederum wirft in seinem Essay „Islamkritik und Counterjihad“ einen Blick auf die islamkritische Szene.

Den Abschluss des Schwerpunktes bildet eine Pro-Contra-Debatte: Der FPÖ-Politiker Hannes Amesbauer und der freie Autor Jörg Dittus diskutieren, ob wir ein Verbotsgesetz gegen den Islamismus brauchen.

Bürgergeld, „Alle gegen Kickl“, Wohnungsnot

Im Politik- und Wirtschaftsteil beschäftigt sich Hendrik Hagedorn mit der Debatte um das Bürgergeld in Deutschland und geht der Frage nach, ob sich ehrliche Arbeit heute überhaupt noch lohnt. Für Benedikt Kaiser ist Wohnen die soziale Frage unserer Zeit. Der Politologe zeigt auf, wie die Wohnungspolitik nicht mehr ein Grundbedürfnis aller Bürger abdeckt, sondern zunehmend Profit- und Konzerninteressen dient und skizziert mögliche Alternativen.

In Österreich scheinen sich derweil linksliberale Medien und FPÖ-Gegner gegen Herbert Kickl zu verbünden. Julian Schernthaner analysiert die Kampagne gegen den FPÖ-Chef, der sich anschickt, nach den Nationalratswahlen im Herbst „Volkskanzler“ zu werden.

Michael Wiesberg blickt auf die Eskalation im Roten Meer und erklärt, was es mit den Huthi-Rebellen auf sich hat und worum es in diesem Konflikt geht.

Antiquariate und Fußball

Im Kulturteil geben wir spannende Einblicke in die nostalgische Welt der Antiquariate. FREILICH-Autor Mike Gutsing hat verschiedene Buchhändler in Deutschland und Slowenien besucht und mit ihnen gesprochen.

Ein Interview mit Günter Scholdt rundet die neue FREILICH-Ausgabe ab. Wir sprachen mit dem deutschen Historiker über Fußball, die kommende Europameisterschaft, Politik in den Stadien und die Kommerzialisierung des Sports.

Weitere Beiträge:

Bruno Wolters über Eskapismus,

Gert Bachmann über das Tor der Tränen,

Infografik über den islamistischen Terror,

Martin Lichtmesz über die Debatte um Gewalt gegen Frauen.

