Deutschland nicht mehr unter den Top 20 der reichsten Länder

Deutschland ist in der aktuellen Rangliste des Manager Magazins aus den Top 20 der reichsten Nationen herausgefallen. Gemessen am kaufkraftbereinigten BIP pro Kopf liegt die Bundesrepublik nun auf Platz 21.

Immer mehr Rentner in Deutschland müssen ihr Einkommen durch das Sammeln von Pflandflaschen aufbessern.

Berlin. – Deutschland, lange Zeit unter den 20 reichsten Nationen der Welt, ist in der aktuellen Rangliste des Manager Magazins auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus dieser prestigeträchtigen Position herausgefallen. Gemessen am kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf fiel die Bundesrepublik von Platz 19 auf Platz 21 zurück. Dies ist ein deutlicher Rückschritt in einem Jahr, das von mehreren globalen Krisen geprägt war. Die Rangliste wird derzeit von Luxemburg angeführt, weitere europäische Länder sind die skandinavischen Länder Norwegen und Dänemark sowie die Schweiz. Österreich liegt auf Platz 18.

Trotz dieser Verschlechterung gehört Deutschland nach wie vor zu den stärksten Volkswirtschaften der Welt, betont das Manager Magazin. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt, das die Summe aller Volkseinkommen misst, liegt Deutschland nach wie vor an der Spitze der globalen Wirtschaftsleistung. Nach wie vor führen die USA und China die Liste der größten Volkswirtschaften an, gefolgt von Japan und Deutschland. Doch der Wert des BIP allein sagt noch nicht alles über den Wohlstand der Bevölkerung aus, wie Experten betonen.

Globale Krisen und ihr Einfluss auf das Wohlstandsranking

Die aktuellen Herausforderungen – von geopolitischen Spannungen wie dem Krieg in der Ukraine über Inflation bis hin zu den Folgen der Coronapandemie – haben deutliche Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Wohlstandsverhältnisse weltweit. Während einige Länder wie Luxemburg und Irland ihre Spitzenpositionen halten konnten, haben viele europäische Nationen, darunter auch Deutschland, an Boden verloren.

Besonders bemerkenswert ist der Aufstieg von Macao, das aufgrund seiner strikten Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie aus den Top 20 herausgefallen war und nun wieder auf Platz vier vorgerückt ist. Dies zeigt, wie schnell und dynamisch sich die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern können.

Die Verschiebungen in der Rangliste verdeutlichen die Auswirkungen globaler Krisen auf den Wohlstand einzelner Länder. Während kleinere Länder häufig von besonderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren, stehen große Volkswirtschaften wie Deutschland vor Herausforderungen, die ihren Wohlstandsstatus beeinflussen können.