Wilders zeigt Morddrohungen gegen sich auf X

Den Haag. – Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders (PVV) erhält seit gut zwei Jahrzehnten regelmäßig Morddrohungen. Auf X hat er nun einige davon geteilt, die er über Soziale Medien erhalten hat. In seinem Beitrag sind Screenshots von Chats mit vier verschiedenen Personen zu sehen, die jedoch alle eines gemeinsam haben: Sie enthalten Bilder von Schusswaffen oder anderen Waffen, wie etwa einem Schlagring, sowie Morddrohungen oder Drohungen, die sich zum Beispiel gegen Wilders' Mutter richten.

Zahlreiche Reaktionen auf Drohungen

So heißt es in einer Drohung „We will kill all the enemies of Islam“. Die Drohung ist mit einem Emoji der türkischen Nationalflagge versehen. In einer anderen Drohung wird Wilders geraten, sich in Acht zu nehmen, gefolgt von einem „I'm gonna kill you“.

Auf X löste der Beitrag zahlreiche Reaktionen aus. „Es ist verrückt, dass man sich als Politiker, der seinem Land dient, mit solchen Drohungen auseinandersetzen muss. Das ist so niederträchtig und ich kann mir vorstellen, dass Sie davon betroffen sind. Ich hoffe, Sie können das ignorieren, sich davon nicht beeinflussen lassen und stark bleiben. Ich wünschte, Menschen, die unterschiedlicher Meinung sind, könnten sich einfach darauf einigen, dass sie unterschiedlicher Meinung sind“, schreibt ein Nutzer. „Sie hassen Sie, weil Sie die Wahrheit über sie predigen“, schreibt ein anderer. Wieder ein anderer schlägt Wilders vor, die Nutzer, von denen die Drohungen kommen, zu verfolgen, schließlich seien die Accounts mit realen Personen verbunden.