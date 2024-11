Nach Wahlsieg: Trump plant Massenabschiebungen ab Tag 1

Donald Trump wird nach seinem Wahlsieg Anfang nächsten Jahres wieder ins Weiße Haus einziehen. Gleich am ersten Tag will er massenhaft illegale Migranten abschieben.

Dieses Beitragsbild ist in deinem Land leider nicht verfügbar.

Washington D. C. – Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November für sich entschieden und plant für den ersten Tag seiner Amtszeit ab dem 20. Januar 2025 umfassende Maßnahmen. Karoline Leavitt, Trumps Pressesprecherin, kündigte gegenüber Fox News Maßnahmen gegen illegale Einwanderer, zur Energiegewinnung durch Ölbohrungen sowie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg an. Auch die Situation im Nahen Osten steht im Fokus.

Fokus auf Grenzsicherheit und Inflation

Trumps Berater Jason Miller betonte in der Sendung „Good Morning America“, dass die Grenzsicherheit und Maßnahmen zur Senkung der Inflation oberste Priorität hätten. Es gebe viele Möglichkeiten, mit Exekutivbefehlen die Grenzpolitik zu verstärken und die Sicherheit zu erhöhen, erklärte er. In Bezug auf die Energiepolitik sagte er, dass eine Erhöhung der Energieproduktion die Lebenshaltungskosten senken und die Inflation bremsen sollte.

„Drill, Baby Drill“ – Energie und Außenpolitik

Mit dem Ergebnis ist es Trump nun möglich, die Versprechen umzusetzen, die er während des Wahlkampfs gemacht hat: „Dazu gehört der Start der größten Massenabschiebung illegaler Einwanderer, die Kamala Harris in dieses Land gelassen hat“, erklärte Leavitt. Dazu gehöre „Drill, Baby Drill“ und die „beschleunigte Erteilung von Genehmigungen für Atomkraft, für fossile Brennstoffe, für ein Gesamtenergiekonzept, das die Lebenshaltungskosten in diesem Land senken wird“. Außenpolitisch plant Trump, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bringen und die Sanktionen gegen den Iran zu verschärfen, um die Lage im Nahen Osten zu stabilisieren.

Trump feiert Wahlsieg als „beispiellose Bewegung“

In seiner Siegesrede in Florida bezeichnete Trump seinen Wahlsieg und die Kontrolle des Senats durch die Republikaner als „beispielloses und mächtiges Mandat“. Er betonte: „Dies ist eine Bewegung, wie sie noch niemand gesehen hat“ und fügte hinzu, dass die „größte politische Bewegung aller Zeiten“ dem Land nun helfen werde, sich zu erholen.

Während die Umfragen die Kandidaten lange Zeit gleichauf sahen und Kamala Harris laut 538 als Favoritin galt, konnte Trump überraschend die Mehrheit der Stimmen und alle wichtigen Swing States für sich gewinnen. Leavitt erklärte, dass „das amerikanische Volk einen überwältigenden Sieg für Präsident Trump errungen hat“, der ihm ein klares Mandat für seine Wahlversprechen gebe. Sie übte scharfe Kritik an der „schwächsten und korruptesten“ Politik der Harris-Biden-Administration und sagte, dass das amerikanische Volk hat gezeigt habe, dass es diese Politik ablehnt.