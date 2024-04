Keine „Ungläubige“ als Mutter: Somalier soll schwangere Freundin erwürgt haben

Eine 20-jährige Schwedin, die im siebten Monat schwanger war, wurde letztes Jahr tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Textnachrichten, die auf dem Handy ihres somalischen Freundes und Vaters des Kindes gefunden wurden, halfen bei der Aufklärung des Verbrechens. Nun muss sich der Somalier nächste Woche in Schweden wegen Mordes an seiner schwangeren Freundin vor Gericht verantworten. Die Behörden verdächtigen ihn, seine Partnerin erwürgt zu haben, um vor seiner Familie zu verbergen, dass er eine Beziehung zu einer nicht-muslimischen, nicht-somalischen Frau hatte. Der 21-jährige Mann wurde im Mai 2023 in Örebro, Mittelschweden, festgenommen, nachdem seine Freundin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. Das Opfer war im siebten Monat mit einem Kind des Verdächtigen schwanger und an Erstickung gestorben.

War es ein Ehrenmord?

Der Staatsanwalt hat eine Vermutung: „Ich glaube, dass es sich um einen Ehrenmord handelte, weil der Mann seine Ehre und die seiner Familie bewahren oder wiederherstellen wollte, indem er die Frau tötete, die ein Kind von ihm erwartete.“ Der Verdächtige befindet sich seit elf Monaten in Untersuchungshaft. Eine Untersuchung von Textnachrichten auf dem Handy des Verdächtigen belastet ihn schwer: Die Ermittlungsbehörden hätten darin Nachrichten der Mutter gefunden, die zeigten, wie seine somalische Mutter, die ebenfalls in Schweden lebt, von der Vorstellung angewidert war, dass ihr Sohn eine Beziehung mit einer weißen Frau hatte. „Nimm den Bus oder bleib bei dem, den du liebst. Komm nicht nach Hause. Ich bin nicht mehr deine Mutter. Ich bin Muslim und Somalier“, hieß es in einer Nachricht der Mutter.

Nach der Anklageerhebung erklärte die Staatsanwaltschaft, sie gehe davon aus, dass es sich um einen Ehrenmord gehandelt habe, um dem Verdächtigen die Schande zu ersparen, seiner Familie die Wahrheit über die Schwangerschaft zu sagen. „Er hat versucht, die Beziehung geheim zu halten. Die Familie des Verdächtigen akzeptierte nicht, dass er mit einem weißen Mädchen zusammen war und glaubte, dass er unter starkem emotionalem Einfluss stand“, so die Staatsanwaltschaft. Der Verdächtige bestreitet die Tat, und seine Mutter sagte den Polizeibeamten, sie habe kein Problem mit der ethnischen Herkunft der Freundin oder des zukünftigen Kindes ihres Sohnes.