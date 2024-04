Wien: FPÖ laut Umfrage weiter stabil auf Platz zwei

Wien. – Die nächsten Landtags- und Gemeinderatswahlen in Wien finden voraussichtlich erst im Herbst 2025 statt. Wie das Ergebnis ausfallen würde, wenn bereits am kommenden Sonntag gewählt würde, zeigt eine Umfrage des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse im Auftrag von W24. 1000 Personen wurden Ende März über ein Online-Panel befragt, wem sie ihre Stimme geben würden.

FPÖ weiter mit stabilem Ergebnis

Die SPÖ liegt mit 36 Prozent (minus ein Prozent) klar auf Platz eins, gefolgt von der FPÖ mit 21 Prozent auf Platz zwei, die damit ihr Ergebnis aus der letzten Umfrage von Ende Dezember 2023 stabil hält, gefolgt von ÖVP und Grünen (beide unverändert bei elf Prozent) auf Platz drei. Mit unveränderten acht Prozent landen die NEOS auf dem vierten Platz, den sie sich mit der Bierpartei (plus ein Prozent) teilen. Neben der Bierpartei konnte auch die KPÖ um einen Prozentpunkt zulegen und erreicht nun vier Prozent. Damit würde sie aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde den Einzug in den Landtag beziehungsweise Gemeinderat knapp verfehlen.

Strache kommt zurück

In der Umfrage noch nicht berücksichtigt ist ein am Dienstag angekündigtes politisches Comeback. Der ehemalige Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nämlich bekannt gegeben, bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2025 antreten zu wollen. Die Tatsache, dass das von ihm „so geliebte“ Wien immer mehr zu einer seelenlosen „Durchschnittsstadt“ verkomme und sich immer mehr Bewohner der Bundeshauptstadt in ihrer Heimatstadt „mehr und mehr fremd fühlen“ würden, habe ihn bestärkt, bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr wieder in den politischen Ring zu steigen, kündigte er am Dienstag in einer Aussendung an.