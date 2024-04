Wahlumfrage in Österreich: FPÖ bleibt stabil, ÖVP und SPÖ verlieren leicht

Die Freiheitlichen in Österreich müssen sich laut einer aktuellen Umfrage keine Sorgen machen. Sie liegen weiterhin mit über 30 Prozent an der Spitze der Wählergunst.

Die FPÖ unter Kickl führt weiterhin die Umfragen an.

Wien. – Eine aktuelle Wahlumfrage zur bevorstehenden Nationalratswahl in Österreich zeigt, dass die politische Landschaft in Bewegung bleibt. Die Insa-Umfrage für den Express, die vom 8. bis 10. April online durchgeführt wurde, zeigt einige interessante Entwicklungen. Die FPÖ behauptet ihre Position als stärkste Partei mit 31 Prozent, was im Vergleich zur letzten Umfrage keine Veränderung bedeutet. Dies deutet darauf hin, dass die FPÖ trotz einer turbulenten politischen Landschaft und interner Herausforderungen ihre Basis stabilisieren konnte.

FPÖ dominiert und bleibt stabil

Sowohl die ÖVP als auch die SPÖ müssen leichte Verluste hinnehmen. Die ÖVP mit Bundeskanzler Nehammer an der Spitze verliert zwei Prozentpunkte auf 20 Prozent, die SPÖ verliert einen Prozentpunkt auf 21 Prozent. Die Grünen und die NEOS bleiben mit jeweils neun Prozent stabil, wobei die NEOS einen leichten Zuwachs von einem Prozentpunkt verzeichnen. Eine bemerkenswerte Entwicklung in dieser Umfrage ist das Auftauchen der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) mit fünf Prozent. Schließlich zeigen die Ergebnisse auch, dass die „Sonstigen“ – eine Kategorie, die kleinere Parteien und unabhängige Kandidaten umfasst – einen Rückgang von drei Prozentpunkten verzeichnen und nun bei fünf Prozent liegen.