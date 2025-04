Vorläufiges Endergebnis: SPÖ klarer Wahlsieger bei Wien-Wahl

Wien. – Die SPÖ hat die Wien-Wahl am Sonntag klar gewonnen und bleibt stärkste Kraft. Nach dem vorläufigen Endergebnis, das in der Nacht zum Montag mit fast allen Briefwahlstimmen vorlag, kamen die Sozialdemokraten trotz leichter Verluste auf 39,5 Prozent. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ließ sich hinsichtlich einer möglichen Koalition alle Optionen offen.

FPÖ legt massiv zu, Grüne halten Stimmenanteil

Die FPÖ konnte ihren Stimmenanteil deutlich auf 20,8 Prozent steigern. Die Grünen hielten ihr Ergebnis mit 14,2 Prozent nahezu stabil. Ein knappes Rennen um den vierten Platz gab es zwischen NEOS und ÖVP: NEOS kam auf 9,8 Prozent, die ÖVP auf 9,7 Prozent. Die wenigen noch auszuzählenden Briefwahlstimmen dürften das Ergebnis nur noch geringfügig verändern.

Vorläufiges Endergebnis Landtags- und Gemeinderatswahl Wien 27. April 2025 ohne Montags-Wahlkarten, in Prozent Stadt Wien

Durch die Zugewinne der NEOS dürfte eine Fortsetzung der rot-pinken Koalition möglich bleiben. Auch mit den Grünen oder der ÖVP könnte Ludwig eine Mehrheit im Gemeinderat bilden. Eine Koalition mit der FPÖ hat die SPÖ ausgeschlossen.

Ludwig kündigt Sondierungsgespräche an

Ludwig stellte am Wahlabend im ORF klar: Man sei das erste Mal seit vielen Jahren in allen 23 Bezirken bei der Gemeinderatswahl wieder Erster geworden. In der ZIB2 kündigte er an, Sondierungsgespräche mit NEOS, Grünen und ÖVP führen zu wollen. Ziel sei es, bis zum Sommer eine neue Stadt- und Landesregierung zu bilden. Die Gespräche sollen bereits diese Woche beginnen.

Beratungen der Parteien am Montag

Am Montag beraten die Parteien über den Wahlausgang. Den Auftakt macht die SPÖ, deren Gremien ab 8.00 Uhr im Rathaus tagen. Die Grünen treffen sich ebenfalls im Laufe des Vormittags, die NEOS folgen um die Mittagszeit und die ÖVP tagt ab 16.00 Uhr. Dabei könnte es bei den Türkisen auch um die Zukunft von Parteichef Karl Mahrer gehen. Die FPÖ tagt voraussichtlich erst am Dienstag.

Briefwahlstimmen werden fertig ausgezählt

Am Montag werden auch die restlichen Wahlkarten ausgezählt. Der Großteil der Wahlkartenstimmen wurde bereits am Wahltag ausgezählt – ein Novum bei einer Wien-Wahl. Am Montag werden nur noch die verspätet eingelangten Stimmen und jene von nicht-österreichischen EU-Bürgern ausgezählt. Im Laufe des Tages wird auch das Ergebnis der Vorzugsstimmen erwartet.