Umfrage: FPÖ bleibt stabil auf Platz 1, SPÖ und ÖVP rutschen ab

In den aktuellen Umfragen liegt die FPÖ unter Herbert Kickl weiterhin klar an der Spitze. SPÖ und ÖVP verlieren dagegen, wenn auch nur minimal.

Die FPÖ kann in den jüngsten Umfragen einen minimalen Zuwachs verzeichnen und liegt damit weiterhin an der Spitze.

Die FPÖ kann in den jüngsten Umfragen einen minimalen Zuwachs verzeichnen und liegt damit weiterhin an der Spitze.

Wien. – Eine aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft, die vom 8. April bis 15. April durchgeführt wurde, gibt Aufschluss über die politische Stimmung in Österreich. Mit einer Teilnehmerzahl von 2.000 Personen bietet die Umfrage einen Einblick in die Präferenzen der Wählerschaft und mögliche Trends für kommende politische Entscheidungen, insbesondere für die Nationalratswahlen im Herbst. Die Ergebnisse zeigen, dass die FPÖ ihre Position als stärkste Partei behaupten kann, wenn auch nur mit einem marginalen Zuwachs von einem Prozentpunkt im Vergleich zur letzten Umfrage. Mit 28 Prozent der Stimmen behauptet die FPÖ ihre starke Präsenz in der politischen Arena.

Werbung

Die SPÖ und die ÖVP verlieren hingegen jeweils einen Prozentpunkt, wobei die SPÖ auf 23 Prozent und die ÖVP auf 19 Prozent der Stimmen sinkt. Die Grünen und die NEOS können hingegen leichte Zugewinne verzeichnen, wobei die Grünen um einen Prozentpunkt auf zehn Prozent zulegen und die NEOS ihre Position bei zehn Prozent halten können. Auch die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) und die Bewegung für ein unabhängiges und ehrliches Österreich (BIER) zeigen keine Veränderung in der Wählergunst, beide bleiben bei vier beziehungsweise fünf Prozent der Stimmen und müssten somit um den Einzug in den Nationalrat kämpfen. Schließlich zeigen die Umfrageergebnisse auch, dass sich nur ein Prozent der Befragten für andere Parteien aussprechen.