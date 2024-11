Stimmungsbild in Thüringen: AfD und CDU in Umfragen im Aufwind

In der aktuellen Insa-Umfrage führt die AfD in Thüringen mit 34 Prozent, gefolgt von der CDU mit 25 Prozent. Beide Parteien konnten zulegen.

Erfurt. – In einer aktuellen Insa-Umfrage zur Stimmung in Thüringen, die im Auftrag von drei Thüringer Zeitungen durchgeführt wurde, zeichnet sich ein klarer Trend ab. Die AfD mit ihren beiden Vorsitzenden Björn Höcke und Stefan Möller führt mit 34 Prozent, gefolgt von der CDU mit 25 Prozent. Beide Parteien konnten im Vergleich zu den letzten Ergebnissen zulegen: Die AfD verzeichnet ein Plus von 1,2 Prozentpunkten, die CDU von 1,4 Prozentpunkten.

Sonntagsfrage Landtagswahl Thüringen 09. November 2024 in Prozent, nächste Wahl voraussichtlich 2029 Insa für TA, OTZ und TLZ, 1.000 Befragte, 28. Oktober bis 04. November

BSW verliert, Linke stabil

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) kommt auf 14 Prozent und verliert damit 1,8 Prozentpunkte. Die Linke, die an der noch amtierenden Landesregierung beteiligt ist, kommt auf 13 Prozent und verzeichnet einen minimalen Verlust von 0,1 Prozentpunkten.

Die SPD, die auch in Thüringen mitregiert, kommt auf sechs Prozent und verliert leicht um 0,1 Prozentpunkte. Die sonstigen Parteien erreichen zusammen acht Prozent und verlieren 0,6 Prozentpunkte.