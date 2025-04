Spott-Vorwurf: AfD zeigt Linke nach „Fake News“-Kampagne an

Schwerin. – Die Fraktion Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern wirft der AfD-Fraktion im Landtag vor, einige ihrer Abgeordneten hätten den an Parkinson erkrankten Abgeordneten der Linksfraktion, Dirk Bruhn, während einer Landtagsdebatte verhöhnt, indem sie dessen Zittern imitiert hätten. Die AfD wies den Vorwurf am Donnerstag scharf zurück und leitete bereits erste rechtliche Schritte ein.

„Menschliche Arschlöcher“

Zuvor hatte sich Bruhn direkt an die AfD gewandt und erklärt: „Während der gestrigen Debatte über den Wolf hat die erste Reihe der AfD-Fraktion, unter anderem Herr Schult, Herr Stein, mein Zittern imitiert.“ Das störe ich nicht, es zeige aber ganz deutlich, dass die AfD-Abgeordneten nicht nur „politische Arschlöcher“, sondern auch „menschliche Arschlöcher“ seien. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei allen anderen Anwesenden für die Beleidigung, für die er nach Angaben seiner Fraktion einen Ordnungsruf erhalten habe – ihm sei aber „nichts Besseres“ eingefallen, so Bruhn.

AfD spricht von „Fake News“

In einer Stellungnahme wies die AfD die Vorwürfe Bruhns entschieden zurück. AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer bezeichnete die Vorwürfe als „Fake News“. Die AfD argumentiert, die Linksfraktion habe eine „frei erfundene Geschichte“ über die angebliche Nachahmung von Bruhns Krankheit konstruiert, um einen moralischen Skandal zu provozieren.

Nach Angaben der AfD gab es weder einen Eklat während der Debatte noch eine Bestätigung der Vorwürfe durch andere Zeugen. Die Darstellung Bruhns sei erst Stunden nach der Debatte öffentlich gemacht worden, was die AfD als „durchschaubare Inszenierungsshow“ bezeichnete.

Rechtliche Schritte angekündigt

Die AfD kündigte an, gegen die „bewussten Falschdarstellungen“ von Bruhn und der Linksfraktion juristisch vorzugehen. Man habe Strafanzeige wegen Verleumdung und Beleidigung gestellt und bereite eine zivilrechtliche Unterlassungserklärung vor. „Wir lassen uns nicht verleumden und werden auch künftig mit aller Entschlossenheit gegen Rufmordkampagnen vorgehen – im Parlament und darüber hinaus“, hieß es in der Erklärung.