Sixt nimmt die Grünen aufs Korn und bietet ihnen nach Rückzug Hilfe beim Umzug an

Mit einer provokanten Instagram-Werbung nimmt der Autovermieter Sixt die Grünen-Spitzenpolitiker Omid Nouripour und Ricarda Lang aufs Korn und spielt humorvoll auf deren angekündigten Rückzug von der Parteispitze an. In den Sozialen Medien fand die Kampagne großen Anklang.

Berlin. – Der Autovermieter Sixt hat in einer Instagram-Werbung die Grünen aufs Korn genommen. Vor wenigen Tagen postete das Unternehmen ein Bild, das die Grünen-Spitzenpolitiker Omid Nouripour, Robert Habeck und Ricarda Lang zeigt. Im Hintergrund ist ein Sixt-Fahrer zu sehen, das Bild trägt die Überschrift „Kurzfristig das Büro räumen? Sixt vermietet auch Transporter“. Im dazugehörigen Text heißt es weiter: „Schwieriges Klima zu Hause? Wir helfen bei jedem Umzug, egal in welcher Größenordnung“.

Lob für Werbekampagne

Damit spielt Sixt offensichtlich auf den Rückzug von Nouripour und Lang als Parteivorsitzende an. Die beiden Politiker hatten am Mittwoch angekündigt, sich beim Grünen-Parteitag im November in Wiesbaden nicht mehr zur Wahl zu stellen und bis dahin ihre Ämter als Geschäftsführer zu behalten. Ihr Rückzug ist eine Folge interner Kritik und des schlechten Abschneidens der Grünen bei den Landtagswahlen im Osten. Sixt ist bekannt dafür, aktuelle politische Themen satirisch zu kommentieren. auf dem Instagram-Profil des Unternehmens finden sich bereits mehrere solcher Beiträge, unter anderem zu Ursula von der Leyen und Markus Söder.

In den Sozialen Medien kam die Werbung jedenfalls gut an. Sie wurde bisher über 22.000 Mal mit „Gefällt mir“ markiert und über 900 Mal kommentiert. „Stets am Puls der Zeit, Bravissimo“, schreibt ein Nutzer. „Sehr gutes Marketing-Team“, schreibt ein anderer. Viele weitere Kommentare gehen in eine ähnliche Richtung.