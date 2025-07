Rechtsfraktionen im Aufwind: PfE, ECR und ESN legen stark zu

Dieses Beitragsbild ist in deinem Land leider nicht verfügbar.

Brüssel. – Die neuesten Sitzprognosen von Europe Elects zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zeigen: Konservative und rechte Fraktionen können spürbare Gewinne verzeichnen, während das linke und grüne Lager an Boden verliert. Besonders deutlich fällt das Wachstum bei den drei rechten beziehungsweise nationalkonservativen Gruppen aus: Patriots for Europe (PfE), European Conservatives and Reformists (ECR) und Europe of Sovereign Nations (ESN).

Patriots for Europe mit kräftigem Zuwachs

Die rechte PfE-Fraktion, in der unter anderem Viktor Orbáns Fidesz vertreten ist, würde laut aktueller Prognose 96 Sitze erhalten – das sind zwölf mehr als nach der Wahl 2024. Auch wenn die Prognose zu Jahresbeginn noch bei 104 Sitzen lag und seither leicht gesunken ist, bleibt der Zugewinn deutlich.

Die ECR-Fraktion, der unter anderem die polnische PiS und die italienischen Fratelli d’Italia angehören, bleibt mit 81 Sitzen stabil. Das entspricht einem Zuwachs von drei Mandaten gegenüber dem Wahlergebnis.

Auch die rechte Fraktion Europa der souveränen Nationen (ESN), in der unter anderem die AfD vertreten ist, kann zulegen: von derzeit 27 auf 35 Sitze – ein Plus von acht Mandaten seit der Wahl. Im Vergleich zur Projektion im Vormonat blieb diese Zahl jedoch unverändert.

René Aust: CDU blockiert demokratischen Wandel

Der AfD-Europaabgeordnete René Aust sieht die Rechtsverschiebung im Parlament als Ausdruck eines politischen Umbruchs in Europa. Er deutet die Zugewinne mit plus 25 Sitzen für die drei Fraktionen als „Rechtsgewinn“.

Gleichzeitig übt Aust scharfe Kritik an der CDU: „Die CDU ist nicht nur Deutschlands Bremse – sie blockiert den Aufbruch eines ganzen Kontinents“, schreibt er in einem Beitrag auf X. Seine Kritik zielt auf die anhaltende Kooperation der EVP mit linken Kräften ab. Die EVP verliere fünf Sitze, verschaffe europaweit aber weiter „linksgrüne Mehrheiten“ und damit den Völkern Europas keinen demokratischen Wandel.

Linke gewinnen leicht – Grüne verlieren deutlich

Während das rechte Lager insgesamt an Stärke gewinnt, fällt die Bilanz für das linksgrüne Spektrum durchwachsen aus. Die Linksfraktion (LEFT) kann sich von 45 auf 58 Sitze verbessern und erreicht damit den größten Zugewinn unter allen Fraktionen mit 13 zusätzlichen Mandaten. Allerdings stagniert dieser Trend seit drei Monaten.

Mit einem Rückgang von 53 auf 36 Sitze erleben die Grünen/EFA den stärksten Verlust aller Fraktionen – ein Minus von 17 Mandaten. Auch die Sozialdemokraten (S&D) verlieren leicht und sinken von 136 auf 130 Sitze.

EVP verliert – bleibt aber stärkste Kraft

Die Europäische Volkspartei (EVP) bleibt mit 183 Sitzen zwar stärkste Kraft im Europäischen Parlament, verliert im Vergleich zum Stand nach der Wahl jedoch fünf Mandate. Nach einem Tiefpunkt von 174 Sitzen im Februar 2025 hat sich die Fraktion seither leicht erholt.

Trotz der Zugewinne im rechten Lager würden laut Projektion auch bei einer Wahl im Juli 2025 die drei stärksten Fraktionen dieselben bleiben. EVP, S&D und PfE. Der vierte Platz ist zwischen Renew Europe (RE) mit 78 Sitzen und der ECR mit 81 Sitzen weiterhin hart umkämpft. Die Nichtangeschlossenen (NI) würden 21 Sitze erhalten. Zwei weitere Mandate gingen an Parteien, die derzeit keiner Fraktion angehören.