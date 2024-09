Nach AfD-Wahlsieg in Thüringen: Grüne Spitzenkandidatin bricht in Tränen aus

Nach der Landtagswahl in Thüringen ist die AfD mit 32,8 Prozent stärkste Partei. Die Grünen erreichen nur 3,2 Prozent und fliegen aus dem Landtag. Die grüne Spitzenkandidatin Henfling zeigte sich sichtlich betroffen und brach sogar in Tränen aus.

Erfurt. – Die AfD hat die Landtagswahl in Thüringen klar gewonnen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kam sie mit 32,8 Prozent auf Platz eins, die CDU landete mit 23,6 Prozent auf Platz zwei. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht schnitt mit 15,8 Prozent aus dem Stand gut ab. Verlierer des Abends waren dagegen die Linke und die Ampelparteien. So kamen die Grünen nur noch auf 3,2 Prozent und flogen damit aus dem Landtag. Das löste bei der grünen Spitzenkandidatin Madeleine Henfling Tränen aus.

Kritik in Sozialen Medien

Wenige Minuten nach Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen standen die beiden Spitzenkandidaten der Grünen, Madeleine Henfling und Bernhard Stengele, auf der Bühne. Nach den Dankesworten sagte Madeleine Henfling: „Es ist gerade relativ klar, dass wir das Bundesland sind, in dem das erste Mal in Deutschland eine extrem rechte Partei als stärkste Kraft in den Thüringer Landtag einzieht. Und das ...“, dann bricht sie in Tränen aus. Sie setzt noch einmal kurz an und erklärt, dass ihr das die größte Sorge bereite. Dann aber wendet sie sich ihrem Parteikollegen zu und fragt, ob er weitermachen könne.

In den Sozialen Medien, wo ein Mitschnitt ihrer Rede kursiert, kritisierten zahlreiche Nutzer die Politikerin. „Gott so was Infantiles. Und die wollte Volksvertreter sein? Sagt alles über die Grünen ...“, schreibt ein Nutzer. „Ahhh... jetzt erst beginnen sie sich Sorgen zu machen.... Hätten sie von Anbeginn Verantwortung und geistige Reife gezeigt, hätten viele Opfer nicht gewaltsam ihr Recht auf Leben verloren“, kritisiert eine Nutzerin. „Tränen werden den Grünen nicht weiterhelfen, Selbstkritik vielleicht schon“, meint ein anderer Nutzer. Ein anderer Nutzer ist etwas nachsichtiger mit Henfling: „Viele von uns können Opfer (im Sinne von Anhänger) einer destruktiven Ideologie werden. Menschlich sagt das wenig über einen aus, eher über jemandes Geisteszustand. Ich wünsche ihr jedenfalls, dass sich ihre Ängste, falls ungeheuchelt, so bald wie möglich in Luft auflösen werden.“