FPÖ-Kandidat Kunasek: Der fitteste Landeshauptmann für die Steiermark?

Graz. – Die Steiermark befindet sich mitten in einem besonders langen Wahlkampf. Denn am kommenden Sonntag findet nicht nur die Nationalratswahl statt, am 24. November wählen die Steirer auch ihren neuen Landtag. Wie auf Bundesebene könnte es auch hier zu großen Veränderungen kommen: Im Mai lag die FPÖ in Umfragen mit 29 Prozent deutlich vor ÖVP (22 Prozent) und SPÖ (21 Prozent). Das erklärte Ziel der Freiheitlichen und ihres Spitzenkandidaten Mario Kunasek ist es daher wenig überraschend, nach der Wahl den Landeshauptmann zu stellen. Für den Wahlkampf startete die FPÖ bereits im Sommer eine eigene Kampagne unter dem Motto „Fit für die Steiermark“, mit der sich Kunasek als „fittester und geeignetster Kandidat für den steirischen Landeshauptmannsessel“ profilieren will, wie die FPÖ selbst erklärt.

Werbung

„Fit für die Steiermark“

Im Rahmen einer groß angelegten Tour durch die Steiermark besuchte Kunasek alle steirischen Regionen, um an verschiedenen sportlichen Aktivitäten teilzunehmen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. So präsentierte sich Kunasek auf der FPÖ-Homepage und in den Sozialen Medien unter anderem beim Wandern, Boxen, Tennis, Fußball und Motorsport. Vor wenigen Tagen absolvierte der FPÖ-Landesparteiobmann auch einen Tandemsprung am Grazer Flughafen Thalerhof.

„Unsere aktuelle Regionentour steht ganz im Zeichen des Sports. Ich möchte mir ein Bild von dem vielfältigen Sportangebot in der Steiermark machen und gemeinsam mit interessierten Bürgern sportliche Akzente setzen. Im Zuge von vielen Gesprächen mit den Steirern werden unterschiedliche Handlungsbedarfe offenkundig, um unsere Grüne Mark noch lebenswerter zu machen. Diese Rückmeldungen fließen unmittelbar in unsere parlamentarische Arbeit ein“, erklärte Kunasek. Ein besonderes Anliegen ist ihm auch die Unterstützung der steirischen Sportvereine: „Unsere Sportvereine leisten einen enormen Beitrag zur Fitness und zum gesundheitlichen Wohlbefinden der Bevölkerung.“

Lepuschitz: „Clevere Kampagne“

Mit der Kampagne führt die steirische FPÖ fort, was früher mit Jörg Haiders berühmtem Bungee-Sprung begonnen habe, erklärt der frühere FPÖ- und BZÖ-Pressesprecher sowie Politberater und Kommunikationsexperte Heimo Lepuschitz gegenüber FREILICH. „Die Inszenierung eines Spitzenkandidaten als sportlich, mutig, tatkräftig. Was die Kunasek Sporttour aber besonders macht, ist die kluge Idee dahinter.“ Die Kampagne erreiche nämlich einen gleich vierfahren Zweck:

Man kommt regional medial vor, weil man etwas Neues bietet und man liefert perfekte Bilder eines Kandidaten, zu dem das auch passt. Außerdem positioniert die FPÖ Kunasek als virilen Landeshauptmann und schafft darüber hinaus viel persönliche Kontakte außerhalb des eigenen Parteiapparats. Die FPÖ sei damit kampagnentechnisch den anderen Parteien „um Lichtjahre in Kompetenz und Reichweite“ voraus. Lepuschitz bescheinigt den Freiheitlichen daher „eine sehr clevere Kampagne“ im Wahlkampf.