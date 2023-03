Dominik Nepp fordert „Drag-Show-Verbot“ für Kinder

Aktuell sorgt eine in Wien geplante Drag-Queen-Show für Kinder ab fünf Jahren für Aufregung.

Wien. - Der „Queens Brunch“, der Mitte April stattfinden soll, ist laut Veranstalter eine „Drag Kindershow“ mit „Drag Performance“ und richtet sich an 12-jährige und jüngere Kinder, wobei das Mindestalter zur Teilnahme fünf Jahre sei. Der Wiener FPÖ-Politiker Dominik Nepp übte heftige Kritik und sieht nun dringenden Handlungsbedarf.

Nepp fordert Widerstand gegen Sexualisierungspropaganda

„Dieser Transgender-Irrsinn schwappt immer mehr aus den USA nach Europa. Ich habe mich in den letzten Tagen bei meiner Teilnahme der CPAC Konferenz in Washington DC davon überzeugen können, dass es einen massiven Widerstand gegen diese Sexualisierungspropaganda für kleine Kinder braucht. Niemand soll zu einer sexuellen Orientierung gutmenschlich gedrängt werden – schon gar nicht kleine Kinder“, erklärte Nepp in einer Aussendung.

Er fordert ein Verbot solcher Veranstaltungen und bezeichnete es als Skandal, dass solche kinderschädlichen Veranstaltungen seitens der rot-pinken Stadtregierung im Rahmen des Pride Month 2022 sogar mit dem Steuergeld der Wiener gefördert wurden. „Wenn bereits Kleinkinder mit dem Blödsinn indoktriniert werden, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt und sie jederzeit ihr Geschlecht ändern können, dann muss dieser Wahnsinn von den Schwächsten unserer Gesellschaft – den Kindern – ferngehalten werden“. Der FPÖ-Politiker sieht nun den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und den zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) gefordert. Solche Drag-Shows für Kinder sollten im Rahmen der Wiener Jugendschutzbestimmungen untersagt werden, so Nepp. Richtigen Widerstand gegen diese Umtriebe gab es bisher lediglich von der FPÖ und von patriotischen Vorfeldorganisationen.

Verbot in Tennessee

Vor gut einer Woche präsentierte der republikanisch geführte US-Bundesstaat Tennessee ein Gesetz, welches öffentliche Auftritte von Drag Queens zum Schutz der Kinder verbieten soll. Das Gesetz würde im April in Kraft treten. Dabei werden, laut Gesetzespapier Drag Queens mit Go-go-Tänzern, exotischen Tänzern und Strippern gleichgestellt.