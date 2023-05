DOKUMENTIERT: Rede des US-Konservativen Gavin Wax im Deutschen Bundestag

Bei eine Veranstaltung im Deutschen Bundestag sprach der in New York ansässige politische Aktivist über die Angriffe auf die Nord-Stream-Pipelines im vergangenen Herbst. FREILICH veröffentlicht seine Rede in voller Länge.

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich freue mich, heute Abend hier in Berlin zu sein. Vielen Dank an den Bundestagsabgeordneten Professor Harald Weyel für die Einladung.

Professor Weyel ist ein fester Bestandteil der AfD im Bundestag. Ich möchte ihn heute Abend dafür loben, dass er den Mut hat, etwas zu tun, wozu im Westen nur wenige Staatsmänner bereit sind: die Wahrheit über die Natur des obszönen Nord-Stream-Angriffs herauszufinden. Professor Weyel forderte den zahnlosen Bundeskanzler Olaf Scholz auf, die deutsche Marine einzuberufen, um zu unterstreichen, dass Deutschland als souveräne Nation solche Terrorakte gegen seine Infrastruktur nicht dulden wird, dass Deutschland kein Spielball fremder Mächte sein wird und dass Aggressionen dieser Art nicht hingenommen werden, egal ob sie von den Russen, dem größenwahnsinnigen Biden-Regime oder sonst wem kommen.

Scholz entschied sich stattdessen, nichts zu tun und machte damit deutlich, dass Deutschland unter seiner Herrschaft kaum mehr als ein Vasallenstaat im Dienste des amerikanischen Imperiums und der es kontrollierenden globalistischen Mächte ist, der sich damit zufrieden gibt, sein eigenes Volk unter einen fremden Stiefel zu zwingen. Professor Weyel gab sich mit Scholz' Untätigkeit nicht zufrieden. Er setzte sich weiter für seine Wähler ein und fragte in einem Tweet im Oktober 2022: „Was, wenn es nicht die Russen waren?“ und folgte im Februar 2023 mit einem Tweet, in dem er fragte: „Was, wenn es die Amerikaner waren?“

Diese Fragen sind verboten, und wenn man solche Gedanken öffentlich äußert, wird man von den elitären Medienorganen beschuldigt, mit den Russen zu sympathisieren, ein ausländischer Agent zu sein und sich vielleicht sogar des Verrats schuldig zu machen. Aber mein unrechtmäßiger Präsident Joe Biden hat, vielleicht ohne es zu wissen, das ganze Komplott aufgedeckt, als er der Welt nur wenige Wochen vor der Sprengung der Pipeline mitteilte: „Nord Stream 2 wird es nicht geben“. Die Medien und die staatlichen Hintermänner erwarten von uns, dass wir das alles vergessen – dass wir es in die Mottenkiste unseres Gedächtnisses schieben und uns absichtlich selbst täuschen, um Schachfiguren des Regimes zu sein.

Der antikommunistische kaiserlich-russische General Pjotr Wrangel schrieb in seinen Memoiren Immer mit Ehre, dass das russische Volk, als seine Nation in die Hände der bolschewistischen Tyrannei fiel, glaubte, „nur Zuschauer und nicht Opfer des bevorstehenden Dramas zu sein“. Unser Volk leidet unter derselben Täuschung. Es beobachtet die gefährlichen Umstände, die sich um es herum entfalten, mit völliger Distanz, in völliger Desillusionierung, unfähig, sich den Gefahren zu stellen, die vor ihm liegen. Das Ergebnis ist, dass unsere Zivilisation am Rande des Zusammenbruchs steht.

Der militärisch-industrielle Komplex hat in den letzten fünfzig Jahren unzählige Male mit fadenscheinigen Begründungen langwierige Konflikte ausgelöst oder katalysiert. Wenn die Deutschen sich zurücklehnen und die Führer einer angeblich befreundeten Nation – ihres angeblichen Verbündeten – einen solchen Akt der Aggression begehen lassen – wenn sie wegschauen –, dann beweist Deutschland, dass es eine eroberte Provinz des globalistischen Expansionismus bleibt. Deutschland ist damit von innen gefallen und befindet sich in keiner besseren Lage als das russische Volk, als die Sowjets an die Macht kamen. Deutschland muss seine verlorene Würde zurückgewinnen. Es muss Gerechtigkeit für das fordern, was mit Nord Stream passiert ist, auch wenn die Wahrheit für die Lügner der Mainstream-Medien unangenehm ist, wenn die politische Klasse sie ablehnt.

Die einheitliche politische Klasse im Westen hat uns darauf konditioniert, unsere Geschichte zu hassen, unsere Vorfahren zu verachten und unseren Nationalstolz aufzugeben. Angeblich soll uns das helfen, für die Verbrechen der Vergangenheit zu büßen, eine Last, die wir für immer auf dem Rücken tragen sollen. Aber wir brauchen uns nicht mehr zu schämen. Die Welt hat gesehen, was ein geschlagenes, schwaches Deutschland an den Tag legt: die ungestrafte und uneingestandene Zerstörung zentraler Infrastrukturen, von denen normale Menschen und wichtige Industrien abhängen. Außerhalb der NATO-Blase lacht die Welt. Damit muss jetzt Schluss sein! Die Deutschen müssen Gerechtigkeit von den globalistischen Eliten fordern, die ihnen mit der Zerstörung von Nord Stream wirtschaftlichen Terror angetan haben, und sie müssen jeden mitschuldigen Politiker und jede mitschuldige Medienfigur bestrafen.

Ein besseres Deutschland – ein geeintes, starkes und stolzes Deutschland – ist in Sicht. Ich bin zuversichtlich, dass die AfD das schaffen wird.

Zur Person:

Gavin Wax ist ein in New York ansässiger konservativer politischer Aktivist, Kommentator und Kolumnist. Wax ist Präsident des Young Republican Club of New York und Botschafter der konservativen Organisationen „Turning Point USA“ und „Live Action“.