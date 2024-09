AfD feiert Höhenflug: 20 Prozent im neuen Sonntagstrend

Berlin. – Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa am 21. September für die Bild am Sonntag erhoben hat, liegt die Union mit 32 Prozent stabil an der Spitze, auch wenn sie im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt verliert. Sie liegt damit aber weiterhin deutlich vor den anderen Parteien und unterstreicht ihre Führungsposition in der Wählergunst.

Werbung

Sonntagsfrage Bundestagswahl 21. September 2024 in Prozent Insa für Bild, 1202 Befragte, 16. bis 19. September 2024

Die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP erreicht in der Umfrage insgesamt nur 29 Prozent. Die SPD kann sich leicht um einen Punkt auf 15 Prozent verbessern, liegt aber weit hinter der Union. Die Grünen bleiben stabil bei zehn Prozent. Die FDP verharrt bei schwachen vier Prozent und würde damit erneut an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

AfD steigt auf 20 Prozent – Linke verliert weiter

Die AfD legt um einen Punkt auf 20 Prozent zu und festigt damit ihre Position als starke Oppositionskraft. Die Linke verliert dagegen einen Punkt und kommt nur noch auf zwei Prozent, was einen weiteren Rückschlag für die Partei bedeutet. Mit diesem Ergebnis bliebe sie deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde und würde damit den Einzug in den Bundestag verpassen.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt unverändert bei zehn Prozent. Die sonstigen Parteien kommen zusammen auf sieben Prozent und bleiben damit im Vergleich zur Vorwoche stabil.