„Ziemlich links“: Studie offenbart linke Dominanz unter Desinformationsexperten

Die Harvard Kennedy School hat mit der „Misinformation Review“ ein Publikationsformat geschaffen, das seit 2019 Forschungsergebnisse und Kommentare von Wissenschaftlern aus aller Welt zum Thema Desinformation veröffentlicht. Seit seiner Gründung hat das am Shorenstein Center angesiedelte Team Dutzende von Studien veröffentlicht, die sich mit der Verbreitung von Falsch- und Desinformation befassen und experimentelle Ansätze zu deren Bekämpfung untersuchen.

„Ziemlich link“ und „sehr links“

Aktuell sorgt eine Studie der Harvard Kennedy School, die bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, für Aufregung in den Sozialen Medien. Konkret geht es um die Studie mit dem Titel „A survey of expert views on misinformation: Definitions, determinants, solutions, and future of the field“. Darin wurden 150 Experten zum Thema Desinformation befragt. Aus den Antworten geht hervor, dass Voreingenommenheit der am häufigsten genannte Grund dafür ist, dass Menschen Fehlinformationen glauben und weitergeben, während mangelnde Bildung einer der am wenigsten genannten Gründe ist. Um Fehlinformationen zu bekämpfen, sprachen sich die Experten für Maßnahmen auf Systemebene aus, wie zum Beispiel Änderungen am Design von Plattformen und Algorithmen.

Es waren jedoch nicht die Ergebnisse der Studie, die in den Sozialen Medien für Aufregung sorgten, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Mehrheit der ausgewählten Experten dem linken politischen Spektrum zuzuordnen war. Von den Teilnehmern, die aus Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kanada, Australien und vielen anderen kamen, ordnete sich niemand in die Kategorien „sehr rechts“, „ziemlich rechts“ oder „leicht rechts der Mitte“ ein. In der Mitte sahen sich 15 Personen, als „leicht links“ bezeichneten sich bereits 43 Personen und als „ziemlich links“ insgesamt 62 Personen. Insgesamt 21 Personen bezeichneten sich sogar als „sehr links“.

Eine Grafik mit diesen Zahlen wurde vor einigen Tagen von einem reichweitenstarken Account geteilt. Sogar Tesla-Chef Elon Musk griff diese auf.