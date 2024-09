Wegen „AfD-Aufklebern“: Burschenschaft darf nicht mehr beim Villacher Kirchtag ausschenken

Villach. – Mit mehr als 450.000 Besuchern jährlich ist der Villacher Kirchtag, der erstmals 1936 veranstaltet wurde und eine Woche dauert, das größte Brauchtumsfest Österreichs. An zahlreichen Ständen werden die Besucher mit Speisen und Getränken versorgt. Einer dieser Stände ist der der schlagenden Mittelschulburschenschaft Arminia. Doch nun wurde bekannt, dass die Burschenschaft in Zukunft keinen Ausschankplatz mehr am Villacher Kirchtag bekommen wird. Der Grund? Eine Aufkleberaktion.

„Seid rechts, dann klappts auch mit den Frauen“

Konkret geht es um Aufkleber, die von der Burschenschaft auf dem Festgelände verteilt worden sein sollen und auf denen zu lesen war: „Seid rechts, dann klappt es auch mit den Frauen“. Der Satz ist eine Anspielung auf die Ratschläge des AfD-Politikers Maximilian Krah, der in den Sozialen Medien mit Dating-Tipps für Schlagzeilen gesorgt hatte. Und weil das Verteilen der Aufkleber nun als Verbindung zur AfD gesehen wird, hat die Stadt Konsequenzen gezogen. „Diese Aktion schadete nicht nur der Stadt Villach, sondern sie versuchte auch, ein unpolitisches, friedliches Volksfest in Geiselhaft zu nehmen. Weder die Stadt Villach noch der Kirchtagsverein können so einen Missbrauch dulden“, so Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) gegenüber der Kleinen Zeitung.

Erschwerend kämen Verbindungen einzelner Beteiligter zur Identitären Bewegung hinzu. So habe der Antragsteller für den Kirchtagsstand Verbindungen zu Martin Sellner. „Wir werden daher jenem Verein, der mit der Aufkleber-Aktion in Verbindung steht, künftig keinen Ausschankplatz mehr auf dem Festgelände des Villacher Kirchtags zuweisen“, sagt Gerda Sandriesser, Obfrau des Kirchtagsvereins: „Die Herrschaften sollen wissen, dass sie und die von ihnen zur Schau gestellte Gesinnung zu einhundert Prozent unerwünscht sind. Wir wollen sie hier nicht haben“. Politischer Extremismus habe beim Villacher Kirchtag nichts verloren. „Der Kirchtag ist ein Fest der Völkerverbindung, des Miteinanders. Und so wird es auch bleiben.“

