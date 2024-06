Türkischer Influencer ruft zur Wahl der AfD auf

Yunus Celep, ein bekannter türkischer TikTok-Influencer, hat in den Sozialen Medien zur Wahl der AfD aufgerufen. „Hinter Deutschland zu stehen und sich für das deutsche Volk einzusetzen und die Werte Deutschlands zu verteidigen, sollte unsere Aufgabe sein, als diejenigen, die hier in Deutschland leben, ganz unabhängig davon, ob man einen Migrationshintergrund hat oder einheimisch ist, also deutsch praktisch“, erklärt er in dem Video, das er ursprünglich auf TikTok geteilt hat und das später auch auf X verbreitet wurde. Eines sei ihm nämlich aufgefallen, und zwar, „dass es umso wichtiger ist, die Gerechtigkeit Gottes zu verteidigen und dazu gehört auch, die Natur des deutschen Volkes zu bewahren“.

„Hier herrscht die deutsche Ordnung“

Was er damit meint, erklärt er gleich im Anschluss: „Hier herrscht die deutsche Ordnung, die Werte und die Interessen, und es kann nicht sein, dass jegliche Kriminalität oder jeglicher Extremismus den Versuch wagen möchte, das Ganze zu beseitigen, ja, und praktisch den Multikulturalismus mit einer linksgrünen Politik einzuführen. Gerade weil wir die Menschen lieben, müssen wir uns für Deutschland einsetzen“. Es sei ein „harter Kampf“, aber man müsse ihn führen, um ans Ziel zu kommen. „Nicht, weil wir die Menschen hassen, Rassisten sind oder Rechtsextreme, nein weil wir die Menschen lieben“, so Celep abschließend.

Das Video löste zahlreiche Reaktionen in den Sozialen Medien aus, allein auf TikTok erreichte es mehr als 190.000 Menschen, über 2.500 Nutzer kommentierten das Video auf der Plattform überwiegend positiv. Viele dankten dem türkischen Influencer für seine Worte. „Ich danke dir für deine vernünftige Meinung, bleib stark“, ist dort etwa zu lesen. „Stimme dir als Kroate voll zu“, schreibt ein anderer. „Und das von jemanden der offensichtlich nicht deutscher Abstammung ist. Sollte das nicht zum Nachdenken animieren? Danke schön für deine Worte“, schreibt wiederum ein anderer.