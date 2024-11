Rund 2.000 Ukrainer kommen weiterhin jeden Monat nach Österreich

Derzeit befinden sich bereits 76.000 ukrainische Flüchtlinge in Österreich. Monatlich kommen jedoch rund 2.000 weitere Ukrainer ins Land – eine Herausforderung für Bund und Länder.

Derzeit befinden sich 76.000 ukrainische Flüchtlinge in Österreich, monatlich kommen rund 2.000 hinzu.

Wien. – Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Österreich nimmt deutlich zu. „Es kommen pro Monat rund 2.000 Menschen nach Österreich“, sagte Flüchtlingskoordinator Andreas Achrainer bei einer Pressekonferenz im Parlament. Angesichts des dritten Kriegswinters betonte er, dass Bund, Länder und Zivilgesellschaft „noch einmal zusammenrücken“ müssten, um die Hilfe zu gewährleisten.

76.000 Ukrainer in Österreich

Laut Achrainer befinden sich derzeit 76.000 ukrainische Flüchtlinge in Österreich, davon 37.000 noch in der Grundversorgung. Integration sei ein zentrales Thema, dabei dürften aber vulnerable Gruppen nicht übersehen werden. Es würden „immer wieder die Menschen vergessen, die nicht in den Arbeitsmarkt gehen werden“, warnte er mit Blick auf die rund 7.000 Senioren sowie Menschen mit Behinderungen und Kriegsverletzungen.

Cornelius Granig, Vorsitzender der Ukrainehilfe, plädierte für eine stärkere Integration gut ausgebildeter Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Er forderte, den Betroffenen mehr berufliche Perspektiven zu bieten, damit sie ihre Fähigkeiten besser einbringen können.

100 Millionen Euro an Spenden gesammelt

Lisa Zuckerstätter von „Nachbar in Not“ hob die enorme Hilfsbereitschaft der österreichischen Bevölkerung hervor. „Wir sind sehr stolz auf die Menschen in Österreich“, sagte sie und berichtete, dass 100 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen seien. Damit konnte bereits 2,5 Millionen Menschen geholfen werden. Zuckerstätter warnte jedoch, dass die Herausforderungen nicht kleiner würden. Die Ukraine stehe „vor dem härtesten Winter seit Beginn des Krieges“, daher bleibe die Hilfsbereitschaft unverändert wichtig.