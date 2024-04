Ramadan: Szenen aus Bochum zeigen muslimische Machtdemonstration

Für viele Muslime in Deutschland hat am Abend des 10. März 2024 das alljährliche Fasten begonnen, das in wenigen Tagen endet. Nun sorgt ein Video aus Bochum für Aufregung, das mehrere hundert Muslime beim Fastenbrechen in der Mensa der Ruhr-Universität zeigt.

Bochum. – In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das mehrere hundert Menschen beim gemeinsamen Fastenbrechen in der Mensa der Ruhr-Universität Bochum (RUB) zeigen soll. Wann genau das Video aufgenommen wurde, ist nicht ganz klar. Auf der Facebookseite des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der RUB findet sich jedoch ein Eintrag vom 18. März 2024, in dem es heißt, dass das für den 28. März 2024 geplante „Interkulturelle Abendessen“ ausverkauft sei. „Wir freuen uns auf ein schönes Fastenbrechen“, heißt es in dem Beitrag abschließend.

Kritik in den Sozialen Medien

Das Video löste zahlreiche Reaktionen in den Sozialen Medien aus, insbesondere auf Instagram, wo es von mehr als 1000 Nutzern kommentiert wurde. „Das gehört nicht hierher. Es passt nicht mit unserer Kultur zusammen. Es ist auch ein unpassender Ort. Muss einfach nicht sein“, schreibt ein Nutzer. „Religionsfreiheit hin oder her, aber sowas hat in einer Uni nix zu suchen, ich sehe das nur noch als Untergang der deutschen Kultur“, schreibt ein anderer. „Furchtbar … Wo ist die Trennung von Religion und Staat?“, will eine Nutzerin wissen. In den Kommentaren finden sich aber auch viele, die das Fastenbrechen in der Mensa verteidigen. „Man merkt einfach, wie ihr euch getriggert fühlt bei allem was Muslime machen! Das liegt daran, dass ihr nicht mehr an eure Religion glaubt und es euch voller Neid trifft, dass andere noch fest ihren Glauben praktizieren! Dieser Hass tut euch nicht gut“, schreibt beispielsweise ein Nutzer.

Das Fastenbrechen an der RUB ist nicht das erste und einzige seiner Art. In Bochum gibt es diese Veranstaltungen schon seit einigen Jahren. Und auch in Braunschweig findet jedes Jahr ein gemeinsames Fastenbrechen statt. Dort lud die Union Muslimischer Studierender (UMS) auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Fastenbrechen in die Mensa der Technischen Universität Braunschweig ein.