Niederösterreich: Afghane belästigt Mädchen sexuell und prügelt Mann krankenhausreif

Horn. – In Niederösterreich ist es am Freitagabend zu einem schockierenden Vorfall gekommen: Ein 35-jähriger afghanischer Asylwerber steht im Verdacht, zwei Mädchen sexuell belästigt und eine Woche später einen Jugendlichen mit einem Gürtel schwer verletzt zu haben. Die Tat ereignete sich gegen 21 Uhr am Kirchplatz in Horn. Polizei und Rettung wurden alarmiert, nachdem ein Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden war. Der Täter soll die Gürtelschnalle wie eine Waffe benutzt und auf den Kopf des Opfers eingeschlagen haben. Das Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zwei Mädchen belästigt

Neben dem Schwerverletzten wurden ein weiterer 16-Jähriger sowie ein 53-Jähriger von dem Angreifer verletzt. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Die Polizei vermutet jedoch einen Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff, der sich eine Woche zuvor am Horner Stadtsee ereignet haben soll. Dort soll der Tatverdächtige ein 14- und ein 15-jähriges Mädchen unsittlich berührt haben. Gegenüber Heute erklärte ein Zeuge, dass es bei dem Streit, der später eskalierte, um eine Lappalie gegangen sein soll. Demnach hatten die Burschen nur ein am Boden liegendes Sackerl entsorgen wollen, in dem sich aber offenbar noch Essen des Afghanen befand.

Bereits nach dem sexuellen Übergriff am Stadtsee war der 35-jährige Afghane vorübergehend festgenommen, aber wieder freigelassen worden. Zudem soll er in seiner Asylunterkunft randaliert und eine Tür eingetreten haben. Diese Vorfälle werfen ein weiteres Schlaglicht auf die Gewaltbereitschaft des Mannes.