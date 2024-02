Nach Schlägerei an Schule: Stockende Ermittlungen, weil Dolmetscher fehlen

Nach einer Schlägerei an einer Schule in Baden-Württemberg musste die Polizei gerufen werden. Doch ohne Dolmetscher können die Beamten ihre Ermittlungen nicht abschließen – die beteiligten Schüler sprechen kaum Deutsch.

Biberach. – Am Montag, 29.01.2024, kam es in einer Schule im baden-württembergischen Biberach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen und einem 20-jährigen Schüler. Ein Lehrer konnte die beiden zunächst trennen, doch dann ging der 15-Jährige erneut auf den Älteren los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser Verletzungen erlitt, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Drei weitere Schüler mischten sich in den Streit ein. Der 15-Jährige habe auch von den anderen Beteiligten mehrere Schläge abbekommen, bevor die Schüler von mehreren Lehrern wieder getrennt werden konnten. Anschließend wurde die Polizei gerufen.

Werbung

Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und übergab die Schüler anschließend ihren Eltern. Warum die Kontrahenten in Streit gerieten und wie die Auseinandersetzung ablief, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wie es in der Pressemitteilung der Polizei weiter heißt, gestalten sich diese jedoch schwierig, da die migrantischen Schüler kaum der deutschen Sprache mächtig seien. Um die Ermittlungen abschließen zu können, würden daher Dolmetscher benötigt.