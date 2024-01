Kollegah über Talkshow: „50.000 Euro, wenn ich mich gegen die AfD positioniere“

Der Rapper Kollegah ist seit Jahren einer der bekanntesten Künstler der deutschen Hip-Hop-Szene. Nun kursiert im Internet ein Video, in dem er behauptet, ihm sei eine hohe Geldsumme angeboten worden, um sich in einer Talkshow gegen die AfD zu positionieren.

Berlin. – In einem älteren Video, das derzeit in den sozialen Medien kursiert und angesichts der Anti-AfD-Proteste wieder an Aktualität gewinnt, behauptet der deutsche Rapper Kollegah, der mit bürgerlichem Namen Felix Blume heißt, das Fernsehen habe ihm vor Jahren 50.000 Euro angeboten, damit er in einer Talkshow gegen die AfD Stellung beziehe. Dabei sei er weder für noch gegen die AfD, sondern verhalte sich politisch neutral, wie er in dem Video weiter ausführt. Das Angebot lehnte er nach eigenen Angaben ab. Der AfD-Politiker Georg Pazderski, der das Video auf X (früher Twitter) geteilt hatte, erklärte, er traue dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein solches Vorgehen inzwischen zu.

Nutzer halten Angebot für durchaus realistisch

In den Kommentarspalten sind die Meinungen geteilt. „Na, ob ich das glauben soll??? 50.000 € für den, dass er in ne Talkshow kommt? So ein Quatsch, wer kennt den denn??? Ist ja ziemlich weit hergeholt. Also für so bescheuert halte ich die ARD nun wieder nicht“, schreibt ein Nutzer. Dem hält ein anderer Nutzer entgegen, dass Kollegah durchaus bekannt und erfolgreich sei, nur eben nicht bei der älteren Generation. Kollegah habe mehr monatliche Hörer als beispielsweise Andrea Berg, erklärt ein anderer. Die Fans von Kollegah seien außerdem „die neue Generation der Nation“ und damit die Zukunft.

Wieder ein anderer Nutzer hält das Angebot von 50.000 Euro für durchaus realistisch. Die jüngeren Wähler würden ihn kennen, und diese ins Boot zu holen, sei für die Ampel so ziemlich das Wichtigste. „Wer den kennt? Der hat mehr Einfluss auf die Jugend als irgendwelche Politiker“, bringt es ein Nutzer auf den Punkt. Die Ampelregierung sei „machtgeil“ und „absolut skrupellos“, kommentiert ein Nutzer das Video und fragt: „Welche Promis haben sie bestochen? Man kann denen und leider auch den regierungstreuen Medien nichts mehr glauben.“ Andere glauben nicht, dass an Kollegahs Behauptung etwas dran ist. „Na ehrlich gesagt halte ich das für Unsinn. 'Oh, Kollegah hat sich gegen die AfD ausgesprochen, jetzt wähle ich die Grünen.'“ Das sei Quatsch, ist sich ein Nutzer sicher.