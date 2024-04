Die AfD sei die einzige Partei, die die Massenmigration nach Deutschland beenden und im großen Stil abschieben wolle, so Lotz.

Ein Influencer Niklas Lotz, auch bekannt als „Neverforgetniki“ hat kürzlich seine Entscheidung verteidigt, bei der kommenden Wahl die AfD zu wählen. In einer ausführlichen Stellungnahme widerlegt er das Vorurteil, dass eine solche Wahl die Zukunft junger Menschen gefährden würde. Der Influencer betont, dass die AfD die einzige Partei sei, die eine Zukunft für junge Deutsche sichere, ohne sie zur Minderheit im eigenen Land werden zu lassen.

Kritik an Grünen, SPD und CDU

In seinem Statement erklärte Lotz, dass die AfD die einzige Partei sei, die die Massenmigration nach Deutschland beenden und in großem Umfang abschieben wolle. Er kritisiert die Grünen, die SPD und auch die CDU dafür, dass sie eine Politik unterstützen würden, die langfristig dazu führe, dass Deutsche in ihrem eigenen Land zur Minderheit würden. Weiterhin argumentiert er, dass eine Politik ohne klare Grenzen zur Einwanderung die deutsche Identität langfristig gefährde und dass die AfD die einzige Partei sei, die dies stoppen wolle.

Der 25-Jährige schließt seine Stellungnahme mit der Feststellung, dass er bei jeder kommenden Wahl die AfD wählen werde, da er überzeugt sei, dass dies die einzige Möglichkeit sei, die Zukunft junger Deutscher zu sichern und die eigene Identität zu bewahren. „Neverforgetniki“ gehört zu den bekanntesten und reichweitenstärksten Influencern der alternativen Medienszene. Seine Videos auf YouTube erreichen Hunderttausende, seine Gesamtreichweite geht in die Millionen. Der Journalist und Blogger veröffentlichte 2019 mit „Mein Weckruf für Deutschland“ auch ein eigenes Buch, in dem er die Politik der vergangenen Jahre teils heftig kritisiert.