Funk macht sich über „Alman Sabine“ lustig und erntet dafür heftige Kritik

Das Jugendprogramm von ARD und ZDF veröffentlichte in den Sozialen Medien ein Video, in dem sich eine junge Frau mit Kopftuch ironisch über die vermeintlichen Ansichten der Deutschen zum Kopftuch äußert. Dafür erntete es nun heftige Kritik.

„Mein Leben ist so schwer. Dabei will ich doch einfach nur frei sein und halbnackt rumlaufen und mich ausziehen“, sagt die Frau im Clip.

Berlin. – Eigentlich will da politische Satire-Format „Datteltäter“ des öffentlich-rechtlichen Jugendprogramm Funk laut eigenen Angaben mit Vorurteilen gegen Muslime aufräumen. Nun sorgt ein Video in den Sozialen Netzwerken aber für Aufregung. Ein neuer Beitrag zeigt nämlich die Satirikerin Maraam Tarrafeine mit Kopftuch dabei, wie sie sich über Deutsche und deren angebliche Auffassung lustig macht, muslimische Frauen würden zum Kopftuchtragen gezwungen.

„Halbnackt, wer kein Kopftuch trägt“

In dem rund 40 Sekunden langen Video, das unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, fächert sich die junge Frau zunächst mit einem Teil ihres Kopftuchs Luft zu und sagt: „Irgendwie voll warm heute“, wobei über ihr die Worte „Was ich sage“ eingeblendet werden. Danach folgen die Worte „Was alman Sabine versteht“. Der Begriff „Alman“ wird von Migranten oft als abwertende Bezeichnung für Deutsche verwendet.

Nun beginnt die junge Frau mit hysterischer Stimme zu sprechen. In ironischer Absicht gibt sie die vermeintlichen Gedanken von „alman Sabine“ wieder: „Schon wieder ist mir warm. Und das habe ich nur diesem Teil hier zu verdanken. Dieses blöde Kopftuch. Mann, wenn ich das doch nur ausziehen könnte. Aber ich werde leider gezwungen und unterdrückt, vor allem von meinem Vater. Mein Leben ist so schwer. Dabei will ich doch einfach nur frei sein und halbnackt rumlaufen und mich ausziehen, so wie es sich gehört. Denn nur Nacktheit kann Freiheit sein, sonst nichts anderes. Mann, wenn mich doch nur irgendjemand befreien könnte.“

Heftige Kritik in den Sozialen Medien

In den Sozialen Medien regt sich nun heftige Kritik an dem Video: „Was für ein problematischer Beitrag von Funk! Alman sagen geht klar, kein Kopftuch tragen wird mit Nacktheit gleichgesetzt. Es soll nur niemand auf die Idee kommen ein Kopftuch mit Unterdrückung gleichzusetzen. Leider ist es eben zu oft genau das! 18,36 für das?“, schreibt eine Nutzerin auf X und fordert gleichzeitig eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Neben dem Video auf Instagram reihen sich Aussagen wie „Widerwärtiger Beitrag“, „selbst wenn das lustig gemeint sein soll, so handelt es sich bei solchen Aussagen um typischen Islamisten Talk“ oder „Ganz trauriger Sketch“. Ein Nutzer kommentiert: „Während junge Frauen von den Sittenwächtern im Iran tot geprügelt werden, weil ihr Kopftuch 'nicht korrekt sitzt' zehntausende junge Frauen sich deshalb mutig auf die Straße stellen, kommt das öffentlich-rechtliche Jugendformat mit einer 'Satire' um die Ecke, die beim abgelegten Kopftuch von 'halbnackt' spricht. Auch ne Leistung.“ Sein Kommentar wurde von über 3.500 Nutzern mit „Gefällt mir“ markiert.