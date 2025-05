Arbeiten Deutsche im Vergleich weniger? Tagesschau soll Studie erfunden haben

Die Tagesschau berichtete zuletzt, dass Deutsche deutlich weniger Arbeitsstunden leisten als Erwerbstätige in anderen Ländern. Dabei bezog sie sich auf eine angebliche Studie des IW.

Berlin. – Vor wenigen Tagen hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) mit einer neuen Auswertung zur Arbeitszeit für Schlagzeilen gesorgt. Demnach lag die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit pro Person im Erwerbsalter in Deutschland im Jahr 2023 bei 1.036 Stunden und war damit deutlich geringer als in Ländern wie Polen (1.304 Stunden) oder Neuseeland (über 1.400 Stunden). Grundlage sind Daten der OECD.

Tagesschau berichtet – und nennt es „Studie“

Die Tagesschau griff die Zahlen in einem Bericht vom 18. Mai auf. Darin hieß es, eine neue „Studie“ des IW stütze die Forderung von Kanzler Friedrich Merz nach mehr Arbeit. Auch im Social-Media-Anriss auf X wurde die Auswertung als „Studie” bezeichnet, konkret heißt es dort: „Studie: Deutsche arbeiten weniger als Bewohner anderer Länder.“

Studie gibt es nicht

Auf X wies der Account „arbeitsunrecht“ unter dem Beitrag der Tagesschau allerdings darauf hin, dass es diese Studie gar nicht gibt: „Diese angebliche Studie des IW gibt es nicht. Das IW hat lediglich eine Pressemitteilung veröffentlicht. - Wir haben heute eine Anfrage an das IW gestellt, weil wir die Studie gerne gelesen hätten. Es gibt sie nicht!“

Die Tagesschau korrigierte den Bericht in der Folge entsprechend. „In einer ersten Version hatten wir berichtet, das IW habe zum Thema Arbeitszeitvergleich eine Studie herausgegeben. Es handelt sich lediglich um eine Auswertung des Instituts“, heißt es am Ende des Berichts nun in einem redaktionellen Hinweis. Im dazugehörigen Beitrag auf X ist unterdessen weiter von einer „Studie“ die Rede. Inzwischen haben Nutzer den Beitrag allerdings mit einem Community-Hinweis versehen. Darin heißt es dazu nun knapp: „Die Studie existiert nicht“.

Zahlen schwer vergleichbar

Inhaltlich zeigt die Auswertung: Die durchschnittlich geleisteten Arbeitsstunden pro Person sind in Deutschland im internationalen Vergleich tatsächlich niedrig. Dies ist unter anderem auf die hohe Teilzeitquote und die demografische Entwicklung zurückzuführen. Das IW weist jedoch selbst darauf hin, dass die Zahlen schwer vergleichbar sind, da es unter anderem Unterschiede bei den Erfassungsmethoden und Arbeitskulturen gibt.