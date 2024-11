Mannheim setzt Habecks Wärmewende um: Gasnetz soll bis 2035 abgeschaltet werden

Mannheim will bundesweit Vorbild sein. Der Energieversorger MVV schaltet nun das Gasnetz bis 2035 ab und will auf erneuerbare Energien setzen.

In zehn Jahren soll in Mannheim nur noch mit erneuerbaren Energien geheizt werden.

Mannheim. – Der Mannheimer Energieversorger MVV hat angekündigt, das Gasnetz der Stadt bis zum Jahr 2035 stillzulegen. Diese Entscheidung, die der Konzern am Freitag veröffentlichte, betrifft sowohl Privat- als auch Gewerbekunden in Mannheim. Die MVV begründet den Schritt mit dem Klimaschutz und verweist auf die Rolle, die Gasheizungen beim CO₂-Ausstoß spielen. „Gasheizungen sind keine nachhaltige und zukunftsorientierte Heizungsart“, so die MVV. Mit dem Ausstieg aus dem Gasnetzbetrieb verfolgt die MVV das Ziel, Mannheim als erste Kommune in Deutschland vollständig vom fossilen Erdgas unabhängig zu machen.

Zusätzlich zur Ankündigung der Gasnetzabschaltung hat die MVV eine Preiserhöhung für Gas und Wasser zum 1. Januar 2025 angekündigt. Der Gaspreis steigt um 8,5 Prozent, der Wasserpreis um 6,6 Prozent. Das Unternehmen begründet die Preisanpassungen mit gestiegenen Netzentgelten und CO₂-Kosten im Gasbereich. Die Erhöhung der Wasserpreise sei notwendig, da in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur wie der Bau neuer Brunnen und Wasseraufbereitungsanlagen geplant seien.

Alternative Heizformen und Beratungsangebote für die Bürger

Nach der Abschaltung des Gasnetzes sollen in Mannheim vor allem Wärmepumpen und Fernwärme zum Heizen genutzt werden. MVV-Chef Georg Müller empfiehlt den Bürgern, frühzeitig auf klimafreundliche Heizmöglichkeiten umzusteigen, da eine Entscheidung für eine Gasheizung „nicht zukunftsfest“ sei. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen am 12. November und 12. Dezember will die MVV ihre Kunden über mögliche Alternativen und Fördermittel informieren. Auch Beratungen zur Heizungsumstellung gehören zum Angebot. Insgesamt sind rund 56.000 Mannheimer Haushalte betroffen, die derzeit noch mit Erdgas heizen.

Mit dem Ausstieg aus der Gasversorgung ist Mannheim bundesweit Vorreiter bei der kommunalen Wärmeplanung. Bereits vor drei Jahren hatte die MVV angekündigt, ab 2035 keine fossilen Energieträger mehr anzubieten. Ähnliche Pläne zum Ausstieg aus der Erdgasversorgung gibt es auch in Städten wie Stuttgart und München, die eine Umsetzung allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt anstreben. Auf Druck einer neuen EU-Richtlinie zum Gasbinnenmarkt, die bis 2026 in deutschem Recht umgesetzt werden muss, sind die Gasnetzbetreiber verpflichtet, Stilllegungspläne zu erstellen. Die MVV sieht sich darin bestätigt, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Mannheim konsequent voranzutreiben.

Zukunftsmodell: Fernwärme und Wärmepumpen

Der Mannheimer Gemeinderat hat sich in seiner im März 2024 verabschiedeten Fernwärmevision bereits auf Fernwärme und Wärmepumpen als bevorzugte Heizlösungen der Zukunft festgelegt. Rund 10.000 Gebäude sollen im Zuge der Wärmewende neu an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Die MVV weist darauf hin, dass die Gaspreise durch die höheren CO₂-Kosten weiter steigen werden und empfiehlt daher allen Gasverbrauchern, sich frühzeitig mit umweltfreundlichen Alternativen auseinanderzusetzen.