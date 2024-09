Wie Zuckerberg weniger links erscheinen und die Kluft zu den Republikanern überwinden will

Mark Zuckerberg, CEO von Meta, identifiziert sich nach außen hin mit libertären Überzeugungen, wie einige Quellen bestätigen, die seine privaten politischen Gedanken kennen. In seinem jüngsten Bestreben, als überparteilich wahrgenommen zu werden, versucht Zuckerberg aktuell insbesondere, seine Beziehungen zur Republikanischen Partei zu verbessern.

Kluft zwischen Zuckerberg und Republikanern

Um die Kluft zu den Republikanern zu verringern, stellte Zuckerberg den republikanischen Strategen Brian Baker ein, der die Beziehungen zu rechten Medien und Akteuren verbessern soll, wie amerikanische Medien übereinstimmend berichten. Ein Großteil der Feindseligkeit gegenüber Zuckerberg kommt direkt von der Parteispitze, insbesondere vom Ex-US-Präsident Donald Trump. Nach den Ereignissen vom 6. Januar 2021 hatte Zuckerberg Trumps Facebook-Account gesperrt, was den Unmut des ehemaligen Präsidenten hervorrief. Trump drohte Zuckerberg zuletzt sogar offen mit Gefängnis, sollte er wieder ins Weiße Haus einziehen, und zeigte offen Sympathie für TikTok, weil es ein Konkurrent von Meta ist. In seinem jüngsten Buch behauptet Trump zudem, Zuckerberg betreibe eine Verschwörung gegen ihn.

Zuckerberg zeigt sich neutral

Trotz der Spannungen hat Zuckerberg in den vergangenen Monaten versucht, sich mit Trump zu versöhnen. Allein in diesem Sommer hatte der Meta-CEO zweimal mit Trump telefoniert und ihn nach einem Attentat in Butler, Pennsylvania, sogar als „knallhart“ bezeichnet. Mit der amtierenden Vizepräsidentin Kamala Harris habe Zuckerberg hingegen noch nicht gesprochen.

Trump behauptet, Zuckerberg habe ihm gesagt: „Ich kann auf keinen Fall für einen Demokraten stimmen“. Meta-Vertreter widersprechen dieser Darstellung und betonen, Zuckerberg habe keine Wahlempfehlung ausgesprochen und keinen Kandidaten unterstützt.

Diesmal keine Spenden für Wahlinfrastruktur

Nach Vorwürfen wegen angeblicher Voreingenommenheit bei der Wahl 2020 versucht Zuckerberg, sein Ansehen bei den Republikanern wiederherzustellen. Damals hatten er und seine Frau Priscilla Chan 400 Millionen Dollar gespendet, um die Wahlinfrastruktur zu stärken, was von einigen Republikanern als Unterstützung für anti-konservative Bestrebungen gewertet wurde. Zuckerberg versicherte dem Kongress in einem Brief, dass er in diesem Wahlzyklus keine ähnlichen Spenden tätigen werde.

Auch die philanthropischen Aktivitäten der Chan Zuckerberg Initiative haben sich verändert. Während die Organisation früher progressive Projekte wie die Legalisierung von Drogen unterstützte, zieht sich Zuckerberg nun aus Themen zurück, die als parteiisch angesehen werden könnten. Bei einer Veranstaltung im Juni, die als „Sommercamp für Milliardäre“ bekannt wurde, drückte er gegenüber den Teilnehmern sein Bedauern darüber aus, dass er in der Vergangenheit Mitarbeiter eingestellt hatte, die sich für linke Anliegen einsetzten.