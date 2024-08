Video zeigt Frau mit Kopftuch beim Abreißen von „European Lives Matter“-Plakaten

Eine mutmaßlich muslimische Frau in Spanien wurde dabei gefilmt, wie sie ein „European Lives Matter“-Plakat zum Gedenken an die Opfer der Messerstecherei in Southport von der Wand riss. In den Sozialen Medien reagierten die Nutzer mit großer Empörung und Wut.

In den Sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das zeigt, wie eine muslimische Frau ein Plakat mit der Aufschrift „European Lives Matter“ von einer Wand reißt. Daneben ist das gleiche Plakat bereits teilweise abgerissen zu sehen. Das Video wurde von einem Nutzer namens Quiles auf X geteilt. Er schrieb dazu: „Ihr wisst jetzt, worum es hier geht, oder?“

Gesichter und Namen der Opfer auf Plakat

Wie die Nachrichtenplattform The Noticer berichtet, wurden die Plakate von der Aktivistengruppe Action Radar Europe nach dem Angriff in Southport in Großbritannien erstellt, bei dem ein 17-Jähriger, dessen Eltern aus Ruanda stammen, drei Mädchen erstochen hatte. Sie zeigen die Namen und Gesichter der Opfer und den Slogan „Remigration rettet Leben“. Bereits Anfang des Monats hätten spanische Nationalisten die Plakate vor der britischen Botschaft in Madrid angebracht, eineinhalb Wochen nachdem französische Aktivisten dasselbe in der Stadt Vannes getan hätten, heißt es in dem Bericht weiter.

Empörung in Sozialen Medien

Auf X reagierten Hunderte von Nutzern mit wütenden Kommentaren auf das Video. „Wenn eine muslimische Frau die Plakate dieser ermordeten jungen Mädchen abreißt, offenbart das einen tiefen Verlust an Menschlichkeit. Dieser erschreckende Akt der Grausamkeit fordert uns heraus, über die Zerbrechlichkeit des Mitgefühls in unserer tief gespaltenen Welt nachzudenken“, hieß es in einem Kommentar. Der freie Journalist Klaus Arminius teilte das Video und schrieb: „Wie niederträchtig und hasserfüllt muss man sein, um Plakate von erstochenen Kindern zu zerreißen?“ Ein anderer Nutzer schrieb, es gebe keinen Grund, die Plakate zu entfernen: „Das sind junge weiße Mädchen, die ihr Leben verloren haben. Das ist purer Hass. Und das alles passiert, während die Europäer immer noch in der Mehrheit sind. Die Dinge können noch viel schlimmer werden“. Viele andere Nutzer fordern die sofortige Ausweisung der Frau.