Professor warnt: Polen kann sich Migration nicht leisten

Warschau. – Der Warschauer Professor Witold Modzelewski spricht sich entschieden gegen eine Beteiligung Polens an einer europäischen Migrationspolitik aus. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal FMC27NEWS betont der Jurist und Dozent an der Universität Warschau, dass Polen sich das nicht leisten könne.

Hohe Kosten für Versorgung

Modzelewski liefert eine konservative Schätzung der täglichen Ausgaben von Migranten in Polen. „Wenn wir uns für eine Assimilationspolitik entscheiden – das heißt, wenn wir diejenigen aufnehmen, die sich für uns entscheiden und deren Anwesenheit wir akzeptieren –, dann geht es heute nicht mehr nur um die bloße Verpflegung. Schließlich müssen diese Menschen untergebracht werden ... Sie müssen vom Staat durch sogenannte Sicherheitsdienste geschützt werden. Wenn wir die heutigen Kosten annehmen, sind das schätzungsweise 150 Złoty pro Tag. Aber das ist eine Untergrenze.“

Diese Zahl entspreche etwa 35 Euro pro Tag – eine Summe, die laut Modzelewski nur die direkten Kosten umfasse. Indirekte Ausgaben wie Sozialleistungen, medizinische Versorgung oder Integrationsmaßnahmen seien darin nicht enthalten. In Ländern wie Deutschland, so der Professor, seien die Ausgaben deutlich höher – unter anderem wegen der höheren Lebenshaltungskosten.

„Können niemandem etwas wegnehmen“

Vor diesem Hintergrund stellt Modzelewski klar, dass, selbst wenn angenommen werden könnte, dass die polnische Gesellschaft bereit wäre, aus humanitären Gründen einen Teil der Kosten zu übernehmen, das Land sich das nicht leisten könne. Der Staat könne die Mittel nicht aufbringen: „Wem sollen wir etwas wegnehmen, um das zu finanzieren? Es gibt niemanden, dem wir etwas wegnehmen können. Also legen wir dieses Problem als eines beiseite, das wir uns nicht leisten können und an dem wir uns nicht beteiligen werden.“

Ablehnung einer historischen Kollektivschuld

Modzelewski betonte zudem, dass Polen keine Verantwortung für die koloniale Vergangenheit des „Alten Europa“ trage. Er merkte an, dass die Menschen, die heute in Europa leben, durch die Weitergabe über Generationen „Rache nehmen wollen“.

Werbung

„Ihre Rebellion ist heute, aber ihr Motiv ist die Vergangenheit. Und damit können wir nichts zu tun haben“, sagte der Professor. „Mit der kolonialen Vergangenheit des alten Westens haben wir nichts gemein, und wir sollten auch nicht nach Gemeinsamkeiten suchen. Wenn uns jemand in eine kollektive Verantwortung für diese Verbrechen, für Jahrhunderte objektiven Unrechts ziehen will, dann müssen wir Nein sagen“.

Polen gegen Aufnahme von Migranten

Laut dem Magazin Do Rzeczy wächst in Polen der Widerstand gegen die Aufnahme von Migranten aus kulturell fremden Regionen, insbesondere aus Afrika und dem Nahen Osten. Der Widerstand richtet sich auch gegen den EU-Migrationspakt, der Polen verpflichtet, in den kommenden Jahren Hunderttausende Migranten aufzunehmen. Modzelewski sieht darin eine Bedrohung für die soziale und wirtschaftliche Stabilität des Landes – und fordert eine klare Absage an Kompromisse.