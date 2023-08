Laut einem Exklusivbericht des ehemaligen Beraters des Vorsitzenden des Parlamentsausschusses der Ukraine, Mykola Volkivskyi, haben die regionalen Armeechefs der Ukraine teure Autos und Häuser in Spanien gekauft. Volkivskyi behauptet in dem Bericht, der im Daily Express US veröffentlicht wurde, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj deshalb alle Provinzkommandanten der ukrainischen Armee entlassen habe. Laut Selenskyj wurden bei einer Überprüfung der Rekrutierungsbüros Verstöße festgestellt, die von der Unterstützung von Männern im wehrfähigen Alter, die das Land verlassen durften, um sich dem Wehrdienst zu entziehen, bis hin zu unrechtmäßiger Bereicherung reichten.

System zur Beseitigung aller „Korruptionsrisiken“

Volkivskyi, der von 2014 bis 2021 Vorsitzender der Kommission des ukrainischen Parlaments war, sagte in einem Interview mit Daily Express US, die Entscheidung sei weitgehend „erwartet“ worden und betonte: „Das Ungeheuerlichste war, dass einige Militärkommissare gleich zu Beginn des Krieges begannen, sich zu bereichern, indem sie neue Immobilien im Ausland – vor allem in Spanien – und teure Luxusautos kauften. Das hat die ukrainische Gesellschaft empört.“ All das sei geschehen, während „ukrainische Soldaten an der Front starben“ und es „ständige Probleme“ mit vielen Beamten gab, so Volkivskyi. Laut dem ehemaligen Kommissionsvorsitzenden will Selenskyj ein System etablieren, bei dem verwundete Soldaten, die nicht mehr kampffähig sind, stattdessen regionale militärische Rekrutierungszentren beaufsichtigen sollten. „Unter den Ukrainern begann sich die Idee zu verbreiten, dass es gut wäre, körperlich gesunde Mitarbeiter des Militärkommissariats an die Front zu schicken und ihre Stellen mit verwundeten Soldaten zu besetzen, die körperlich nicht in der Lage sind, in die Armee zurückzukehren, aber ihre beruflichen Pflichten im Militärkommissariat noch erfüllen können.“ Volkivskyi erklärt, dass die Änderung dazu beitragen solle, „alle Korruptionsrisiken“ zu überwinden, die mit der Entscheidung darüber verbunden seien, wer in den ukrainischen Streitkräften diene.

In einer Erklärung sagte Selenskyj: „Dieses System sollte von Leuten geführt werden, die genau wissen, was Krieg ist und warum Zynismus und Bestechung im Krieg Verrat sind.“ Es ist nicht das erste Mal, dass ukrainische Beamte wegen Korruption entlassen werden. Das Land kämpft seit langem gegen die anhaltende Korruption und bemüht sich gleichzeitig um eine Annäherung an den Westen. Anfang des Jahres etwa wurden neun hochrangige Beamte entlassen, nachdem ihnen vorgeworfen worden war, Bestechungsgelder angenommen und während des Krieges Urlaub in Spanien und Frankreich gemacht zu haben. Die Ukraine möchte der EU beitreten, die die Verbesserungen im Land lobte, aber warnte, dass die Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung nicht schnell genug umgesetzt würden.