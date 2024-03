Immer mehr britische Spitzenpolitiker haben einen Migrationshintergrund

Viele ranghohe Politiker in Großbritannien, darunter der Premier des Landes oder auch der Bürgermeister von London, haben einen Migrationshintergrund. Manche sehen darin einen Trend und sprechen vom „großen Austausch“.

London. – In Großbritannien sind viele wichtige Ämter von Politikern besetzt, die einen Migrationshintergrund haben. So ist der britische Premierminister Rishi Sunak der Sohn eines Kenianers und einer Tansanierin, die beide aus Indien stammen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan hat indisch-pakistanische Wurzeln und ist das erste Londoner Stadtoberhaupt islamischen Glaubens. Der schottische Regierungschef Humza Yousaf ist Sohn pakistanischer Einwanderer. Auch in Irland hat der Regierungschef aufgrund der Herkunft seines Vaters einen Migrationshintergrund. Leo Varadkar ist Sohn eines indischen Arztes und einer irischen Krankenschwester. Wales hatte bis vor wenigen Tagen einen weißen Regierungschef, doch Mark Drakeford hat sich aus der Politik zurückgezogen. Sein Nachfolger könnte Vaughan Gething werden, Sohn eines Walisers und einer Sambierin.

In den Sozialen Medien sprechen viele Nutzer vom „großen Austausch“: „Der große Austausch ist nicht länger ein Mythos“, schreibt ein Nutzer unter den Beitrag von David Vance. „Alles Versager! Wir müssen die Führung zurückgewinnen, mit anständigen Leuten, die wirklich wollen, dass Großbritannien als anständiges, dynamisches und zukunftsorientiertes Land Erfolg hat“, schreibt ein anderer.