Im Falle seiner Wiederwahl: Trump will „größte Abschiebeaktion der Geschichte“ einleiten

Trump will wieder Präsident werden. Außerdem will er millionenfach abschieben.

Am 5. November 2024 finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Donald Trump tritt zum zweiten Mal gegen den amtierenden Präsidenten Joe Biden und andere politische Rivalen an. In einer Erklärung, die er vergangene Woche auf Facebook veröffentlichte, versprach er seinen Wählern, die „größte Abschiebeaktion der Geschichte“ zu starten, sollte er erneut zum Präsidenten gewählt werden. „Wir haben keine andere Wahl, denn das ist untragbar“, so Trump. Diejenigen, die Präsident Joe Biden ins Land gelassen habe, sollten es sich nicht zu bequem machen, denn sie würden wieder nach Hause gehen.

„Biden lässt Millionen illegale Migranten ins Land“

In seiner Erklärung warf Trump Biden vor, Millionen illegaler Einwanderer dabei zu helfen, ins Land zu kommen. Er behauptete auch, Biden kämpfe dafür, Gouverneur Greg Abbott und dem Bundesstaat Texas die Hände zu binden, damit „die Invasion illegaler Einwanderer ungehindert weitergehen kann“. Er spricht von einer Katastrophe für die nationale Sicherheit, die öffentliche Sicherheit und die öffentliche Gesundheit. Texas habe jedes Recht, sich auf die „Invasionsklausel“ der Verfassung zu berufen und müsse bei der Abwehr der Invasion volle Unterstützung erhalten. Damit bezog er sich auf den Streit zwischen der Biden-Administration und dem texanischen Gouverneur Abbott um die Grenzsicherung in Texas (FREILICH berichtete).

„Als ich Präsident war, hatten wir die sicherste Grenze der Geschichte. Joe Biden hat unsere Grenze aufgegeben und fördert eine massive Invasion von Millionen illegaler Einwanderer in die Vereinigten Staaten“, kritisiert Trump. Er ermutigte auch alle anderen Bundesstaaten, Grenzschützer nach Texas zu schicken, um Illegale an der Einreise zu hindern und über die Grenze zurückzuschicken. „Alle Amerikaner sollten die vernünftigen Maßnahmen der texanischen Behörden unterstützen, um die Sicherheit und Souveränität von Texas und des amerikanischen Volkes zu schützen.“