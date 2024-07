Gefängnis oder Ferienlager? Wilde Knastparty schockiert Frankreich

Béziers. – Ein Video, das im Gefängnis von Béziers aufgenommen und in den Sozialen Netzwerken verbreitet wurde, sorgt aktuell für Kontroversen. Es zeigt eine Gruppe von etwa 15 Häftlingen, die sich bei lauter Musik unterhalten, lachen und Spaß haben. Bei Kuchen, Alkohol und Zigaretten wird im Hof des Gefängnisses gefeiert. Die Gewerkschaft Ufap Unsa Justice der Strafvollzugsanstalt von Béziers, die am Mittwoch von der Lokalzeitung Métropolitain befragt wurde, ist darüber nicht erfreut. „Ein festlicher Moment mit reichlich Alkohol und Kuchen, in einer surrealen Atmosphäre, mit Lachen und Umarmungen. David Parmentier, der örtliche Gewerkschaftssekretär, hatte das Gefühl, er sei in einem Film oder einer Dokumentation.

„Angesichts dieser inakzeptablen Auswüchse ist es höchste Zeit, dass die Anstalt wieder zu einem Gefängnis wird und nicht zum Club Med“, sagt der Gewerkschafter. Der Vorfall ereignete sich zu einer Zeit, in der das Gefängnis von Béziers mit Überbelegung und Personalmangel zu kämpfen hat, wie die Zeitung Métropolitain berichtet. Nach der Veröffentlichung der Aufnahmen beschloss die Gefängnisleitung, die Zellen zu durchsuchen. Dabei sollen Mobiltelefone, Spielkonsolen und Cannabis gefunden worden sein.