ECFR-Bericht warnt vor den Gefahren des „Weißseins“ für die EU

Brüssel. – Der Europäische Rat für Auswärtige Beziehungen (ECFR) hat einen Bericht veröffentlicht, der vor der Gefahr warnt, die „Weißsein“ und „Europäertum“ für die Europäische Union darstellen. Das berichtete die Nachrichtenplattform Brussels Signal. Unter dem Titel „Welcome to Barbieland: European sentiment in the year of wars and elections“ (Willkommen in Barbieland: Die europäische Stimmung im Jahr der Kriege und Wahlen) beschreibt der Bericht vom 25. September, wie viele Menschen „offensichtlich vom europäischen Projekt desillusioniert sind“.

„Muslime fühlen sich entfremdet“

Der Bericht kritisierte unter anderem, wie „weiß“ die von den EU-Bürgern gewählten Europaabgeordneten nach den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2024 sein werden. „In den meisten Ländern waren Nicht-Weiße und Muslime auf den Kandidatenlisten unterrepräsentiert ... Nicht mehr als 20 nicht-weiße Europaabgeordnete wurden in diesem Jahr gewählt – weniger als 3 Prozent der Gesamtzahl und weit unter dem geschätzten Anteil von 10 Prozent, den rassische und ethnische Minderheiten an der EU-Bevölkerung ausmachen“, so der Bericht.

Diese „Weißheit“, so der Bericht weiter, führe dazu, dass sich Muslime und andere Menschen mit Migrationshintergrund „entfremdet“ fühlten. Zudem habe die Entscheidung vieler Europäer, „rechtsextreme“ Parteien zu wählen, dieses Gefühl der Entfremdung noch verstärkt, da einige Parteien in Europa für die Ausweisung vieler Ausländer kämpften. „Rechtsextreme Parteien schienen in fast allen Mitgliedstaaten auf dem Vormarsch zu sein und versprachen im Allgemeinen, die Einwanderung zu stoppen, oder planten sogar (wie die Alternative für Deutschland oder AfD), große Teile der Bevölkerung auszuweisen“, heißt es in dem Bericht.

ECFR stützt sich indirekt auf Correctiv-Lüge

Insgesamt warnte der ECFR vor der Tendenz in der Öffentlichkeit, Europa in ethnischen Kategorien zu verstehen und nicht in einer „bürgerlichen“, die er für konstruktiver hält. Eine solche Tendenz, so der ECFR weiter, sei zunehmend unter den jüngsten EU-Wählern zu beobachten und könnte auch liberalere junge Menschen davon abhalten, Brüssel in Zukunft zu unterstützen.

Einige der Behauptungen, mit denen das ECFR argumentiert, dass „Weißsein“ und „Europäertum“ eine Gefahr für die EU darstellen, könnten allerdings als fragwürdig aufgefasst werden. Beispielsweise stützt sich der Bericht unter anderem auf einen Artikel der französischen Tageszeitung Le Monde, um die Behauptung zu untermauern, dass die AfD zu einem bestimmten Zeitpunkt „die Ausweisung großer Teile der Bevölkerung“ in Deutschland plane. Der Le Monde-Artikel selbst stützte sich jedoch weitgehend auf eine Recherche des linken Recherchenetzwerks Correctiv, die inzwischen jedoch schon in Teilen widerlegt wurde und zurückgenommen werden musste.