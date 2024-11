Zukunftsforscher kritisiert Politik: „Regierung regiert am Volk vorbei“

Der renommierte Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski übt scharfe Kritik an der politischen Elite in Deutschland. In seinem Buch „Zukunftsbarometer“, über das die Welt berichtete, stellt er fest: „Die Regierung regiert am Lebensgefühl der Bevölkerungsmehrheit vorbei“. Viele Menschen hätten den Eindruck, dass der Machterhalt der Politik wichtiger sei als das Wohl der Bevölkerung, so Opaschowski. Die Sorgen der Menschen lägen woanders: Altersarmut, Gewaltkriminalität, Wohlstandsverlust, teurer Wohnraum, Fake News und Einsamkeit seien drängende Probleme, die die Bevölkerung bewegten.

Sicherheit wird zum zentralen Bedürfnis

In seiner Analyse für die Jahre 2025 bis 2045 warnt Opaschowski vor einer Zunahme von Konflikten und Gewalt. Er betont, dass der Hunger nach Sicherheit in Zukunft „so wichtig wie der Durst nach Freiheit“ werde. Ein weiterer zentraler Kritikpunkt betrifft die wirtschaftliche Situation Deutschlands. „Deutschland lebt über seine Verhältnisse“, so der Forscher. Besonders problematisch sei die wachsende Staatsverschuldung, die zu Lasten der jungen Generation gehe.

Opaschowski stellte zudem fest, dass die Parteien zunehmend den Verlust ihrer Mehrheitsfähigkeit zu spüren bekämen. Dieser spiegele sich nun auf Straßen und Plätzen und in Bürgerinitiativen wider. Die Bürger würden ihre Unzufriedenheit mit der Politik immer sichtbarer machen.