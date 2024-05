Zitat von Franz Josef Strauß: CSU blamiert sich mit Anti-AfD-Bild

Kurz vor der Europawahl am 9. Juni sorgte eine Äußerung des AfD-Politikers Maximilian Krah für Schlagzeilen. Kritik an Krahs Aussage kam unter anderem aus der CSU. Doch in den Sozialen Medien holten einige Nutzer zum verbalen Gegenschlag aus.

Der AfD-Politiker Maximilian Krah hat in den vergangenen Tagen mit einer Äußerung gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica international für Schlagzeilen gesorgt. In einem Interview, in dem Krah Verallgemeinerungen über die SS vermied, sagte er: „Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Krimineller war.“ Diese Äußerung führte dazu, dass sich europäische Rechtsparteien wie Marine Le Pens Rassemblement National und Matteo Salvinis Lega von der AfD distanzierten und Krah inzwischen seinen Rückzug aus dem Bundesvorstand erklärte. Auch im Wahlkampf zur anstehenden Europawahl Anfang Juni will er nicht mehr auftreten. Nach dem Versuch, Krahs Aussage zu skandalisieren, verwiesen Nutzer in den Sozialen Medien unterdessen auf andere prominente Persönlichkeiten, die sich in der Vergangenheit ebenso wenig pauschal negativ über die SS geäußert hätten.

Werbung

Häme für die CSU

So teilte etwa die CSU auf X eine Grafik, auf der Krahs Aussage zur SS als Zitat zu lesen ist, darüber prangt die Aussage: „Wer AfD wählt, wählt Nazis!“. Man lasse nicht zu, dass die AfD „unsere Gemeinschaft mit ihren spalterischen und extremistischen Ansichten vergiftet“. Der Beitrag löste aber auch viel Häme aus. Nutzer sprachen von Realsatire und verwiesen auf Konrad Adenauers Zitat zur Waffen-SS. Adenauer hatte in einer Rede gesagt: „Die Männer der Waffen-SS waren Soldaten wie alle anderen auch. Machen Sie einmal dem Ausland klar, daß die Waffen-SS nichts mit Sicherheitsdienst und Gestapo zu tun hat. Machen Sie einmal den Leuten deutlich, daß die Waffen-SS keine Juden erschossen hat, sondern als hervorragende Soldaten von den Sowjets am meisten gefürchtet war.“

Ein anderer Nutzer schlug daraufhin in den Kommentaren vor, besser auf das Zitat des ehemaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß zu verweisen. Dieser sagte: „Wie ich persönlich über die Leistungen der an der Front eingesetzt gewesenen Verbände der Waffen-SS denke, wird Ihnen bekannt sein. Sie sind in meine Hochachtung vor dem deutschen Soldaten des letzten Weltkrieges einbezogen“.