Verfassungsgericht: Teile der Coronaregeln in Sachsen waren verfassungswidrig

Dresden. – In einer Entscheidung vom 12. Juni 2025 hat der Verfassungsgerichtshof des Freistaats Sachsen mehrere zentrale Regelungen der Coronaverordnungen aus dem Frühjahr 2021 für verfassungswidrig erklärt. Auf Grundlage der mündlichen Verhandlung vom 11. April 2025 stuften die Richter heute insbesondere die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Eheschließungen und Beerdigungen sowie die nächtliche Ausgangssperre als unvereinbar mit der Sächsischen Verfassung ein. Andere Maßnahmen wie die allgemeinen Kontaktbeschränkungen wurden hingegen als verfassungsgemäß eingestuft.

Eingriffe bei Hochzeiten und Beerdigungen

Die pauschale Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Eheschließungen und Beerdigungen wurde vom Gericht scharf kritisiert. Besonders problematisch war die Regelung bei Beerdigungen, bei der neben vier Sargträgern und dem Geistlichen oder Trauerredner lediglich fünf Angehörige des engsten Familienkreises zugelassen waren. „Die individuelle Verabschiedung von einem verstorbenen Familienmitglied ist dann nach vollzogener Bestattung den nicht an der Teilnahme berechtigten Personen unwiederbringlich verwehrt“, stellte der Verfassungsgerichtshof fest. Durch diese starren Vorgaben, die nicht an die lokale Inzidenz oder Ausnahmeregelungen geknüpft waren, wurde das Grundrecht auf Ehe und Familie gemäß Art. 22 der Sächsischen Verfassung verletzt.

Nächtliche Ausgangssperre ohne Grundlage

Auch die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 6 Uhr wurde als verfassungswidrig eingestuft. Das Gericht bemängelte, dass es an „Belegen“ fehle, „in welcher Häufigkeit solche Szenarien zu erwarten gewesen“ wären, in denen sich Menschen „in den späten Nachtstunden bis weit hinein in den frühen Morgen in geselliger Runde im öffentlichen Raum“ getroffen hätten. Der Verordnungsgeber konnte nicht nachweisen, dass solche Zusammenkünfte die Infektionslage wesentlich verschlechtert hätten. Zudem sei unklar, „warum bei Wahrunterstellung dieser Annahme zusätzliche, eingriffsintensivere Maßnahmen befolgt werden würden“, wenn bereits bestehende Regeln ignoriert würden. Die Sperre verletzte somit die Fortbewegungsfreiheit gemäß Art. 16 Abs. 1 Satz 2 der Sächsischen Verfassung.