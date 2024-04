Umfrage zeigt: Höcke ist Sieger des TV-Duells

Vergangene Woche, rund viereinhalb Monate vor der Landtagswahl in Thüringen, fand das TV-Duell zwischen dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke und dem CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt statt. Bereits im Vorfeld hatte das Duell für viel Aufsehen gesorgt, Voigt griff Höcke während des Duells hart an. Als Sieger konnte er jedoch nicht hervorgehen, wie eine Umfrage nun zeigt.

Berlin. – Nach dem im Vorfeld umstrittenen TV-Duell zwischen dem Thüringer CDU-Spitzenkandidaten Mario Voigt und AfD-Chef Björn Höcke haben sich Bürger zu ihrer Wahlentscheidung geäußert. Das Duell, das knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Thüringen in Berlin stattfand, war von einem hitzigen Schlagabtausch geprägt. Höcke stand im Fokus der CDU, die versuchte, ihn inhaltlich zu positionieren und außerhalb des demokratischen Spektrums zu stellen. Dabei machte der CDU-Politiker Voigt keine gute Figur: Er versuchte Höcke, mit dem thüringischen Begriff für „Mettbrötchen“ in die Enge zu treiben oder ihn immer wieder zu unterbrechen. Trotz dieser Bemühungen lag die AfD in Thüringen in den letzten Umfragen mit rund 30 Prozent an der Spitze, während die CDU bei rund 20 Prozent lag. Auch bundesweit positionierte sich die AfD mit knapp 20 Prozent als zweitstärkste Kraft hinter der Union.

Umfrage kürt Höcke zum Sieger

Eine Umfrage von Civey im Auftrag von Focus Online, die zwischen dem 11.04. und 15.04.2024 durchgeführt wurde, zeigt, dass nach dem TV-Duell 41 Prozent der Befragten eher die AfD wählen wollen. Obwohl 40 Prozent angaben, dass die Wahrscheinlichkeit, die AfD zu wählen, nach dem Duell gesunken sei, sind diese Zahlen ein Desaster für die CDU, die in das Duell gegangen war, um Höcke zu demontieren. Rund ein Fünftel der Befragten (19 Prozent) war unentschieden. Befragt wurden Personen ab 18 Jahren. Zudem gaben 57 Prozent der Befragten an, dass es Voigt nicht gelungen sei, Höcke inhaltlich herauszufordern. 27 Prozent waren gegenteiliger Meinung, 16 Prozent unentschieden. Die AfD sieht sich durch die Umfrage bestätigt. „Ganze vier Tage hat das Narrativ vom vermeintlichen Sieger Voigt des TV-Duells gehalten“, schrieb der AfD-Landtagskandidat Robert Teske.