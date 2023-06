Umfrage: Bierpartei würde bei Nationalratswahl 2024 die Grünen überholen

Wien. - Wäre am Sonntag Nationalratswahle und würde Dominik Wlazny mit seiner Bierpartei am Stimmzettel stehen, würde er elf Prozent holen. Das ergibt sich aus der „Österreich-Trend“-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies für ATV. Klar an erster Stelle liegt die FPÖ mit 29 Prozent, vor der ÖVP mit 23 und der SPÖ mit 19 Prozent. Auf Platz fünf hinter der Bierpartei würden die Grünen mit acht Prozent liegen, die NEOS würden sechs Prozent holen und die KPÖ würde es mit vier Prozent in den Nationalrat schaffen.

„Werte nicht überbewerten“

„Die Werte der Bierpartei in der wiederholten Sonntagsfrage sollte man nicht überbewerten", analysierte Peter Hajek das Umfrage-Ergebnis. Neue Parteien hätten in der Regel Probleme, Bundesländerlisten zu erstellen. Außerdem würde auf Wlazny ein deutlich kritischeres Auge geworfen als noch bei der Bundespräsidentenwahl im vergangenen Jahr. „Die politische Arena bei Nationalratswahlen ist eine andere als bei BP-Wahlen oder Wien-Wahlen. Der Einzug in den Nationalrat wäre aus heutiger Sicht aber nahezu gesichert“, so Hajek.

Bei der SPÖ zeigt sich kein Aufwind durch den neuen Parteichef Andreas Babler. „Die SPÖ und Andreas Babler pendeln sich auf dem Vorniveau von Rendi-Wagner ein. Ein Wechsel-Momentum wie beim Beginn der Parteiobmannschaft von Christian Kern 2016 oder Sebastian Kurz 2017 zeigt sich für Babler nicht“, sagte Hajek.

Große Unzufriedenheit bei Bürgern

In der Umfrage wurde auch die Zufriedenheit der Österreicher mit der Regierung abgefragt. Dem „Österreich-Trend“ zufolge sind die Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung mehrheitlich unzufrieden. So gaben 69 Prozent der Befragten an, mit der politischen Arbeit der Regierung weniger oder gar nicht zufrieden zu sein. Besonders unzufrieden zeigen sich die befragten FPÖ-Wähler. Nur sieben Prozent sind sehr, beziehungsweise eher zufrieden. Wenig überraschend geben Wähler der Regierungsparteien auch das beste Zeugnis über die Arbeit der Regierung. 70 Prozent der befragten ÖVP-Wählerund 47 Prozent der befragten Grünen-Wähler sind sehr oder eher zufrieden.