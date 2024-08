Staat benötigt 5,25 Milliarden Euro für die Verwaltung von 23,7 Milliarden Euro Bürgergeld

Berlin. – Dass die Verwaltung ein großer Kostenfresser ist, ist bekannt. Aber wie viel Geld braucht der Staat, um rund fünf Milliarden Euro Wohngeld umzuverteilen? Das fragte sich auch ein Nutzer auf X und richtete seine Frage kurzerhand an Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP). Er kritisierte, dass man dazu nirgendwo Informationen finde.

Hohe Verwaltungskosten für Durchführung der Grundsicherung

In den Kommentaren wird geschätzt, dass etwa 20 Prozent des umzuverteilenden Betrages für die Verwaltung aufgewendet werden. Andere sprechen von einem „Regierungsgeheimnis“, dass es aber interessanter wäre zu wissen, wie viel die Umverteilungsbürokratie allein für ihren Selbsterhalt benötigt. Wieder ein anderer Nutzer bringt Licht ins Dunkel und verweist auf die Verwaltungskosten für die Durchführung der Grundsicherung. So lägen die geschätzten Kosten für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende laut einer Mitteilung des Bundestages bei 5,25 Milliarden Euro und damit um 200 Millionen Euro höher als ursprünglich veranschlagt. Die Ausgaben für das Arbeitslosengeld II beziehungsweise Bürgergeld wurden unterdessen auf 23,76 Milliarden Euro geschätzt. Der Staat benötigt also 5,25 Milliarden Euro, um die Auszahlung von 23,7 Milliarden Euro zu verwalten, was prozentual einem Anteil von 22 Prozent entspricht. „Die Grundsicherung sichert offenbar vor allem Beamtenjobs. Sowas ...“, kommentierte ein Nutzer die Zahlen.