Scholz in Indien: Deutschland sagt mehr Visa für Inder zu

Deutschland öffnet seine Türen: Scholz verkündete in Neu-Delhi eine große Erhöhung der Arbeitsvisa für indische Fachkräfte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit seinem indischen Amtskollegen Narendra Modi in Neu-Delhi.

Berlin/Neu-Delhi. – Die Bundesregierung hat am Freitag zugesagt, die Zahl der Arbeitsvisa für indische Fachkräfte deutlich zu erhöhen, um dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei seinem Besuch in Neu-Delhi: „Die Botschaft lautet: Deutschland ist offen für Fachkräfte“. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Treffens mit Premierminister Narendra Modi, der das Abkommen als „wirtschaftlichen Gewinn für beide Länder“ lobte. Scholz reist mit mehreren Kabinettsmitgliedern, um die Partnerschaft zwischen der dritt- und der fünftgrößten Volkswirtschaft der Welt zu stärken.

Visa für Fachkräfte aus Indien: Kapazitäten vervielfacht

Mit der Entscheidung, die jährliche Zahl der Visa für indische Fachkräfte von bisher 20.000 auf 90.000 zu erhöhen, will Deutschland die Zuwanderung von Fachkräften gezielt fördern. Seit der Unterzeichnung eines Migrationsabkommens vor zwei Jahren besteht bereits eine offizielle Zusammenarbeit, um den Austausch von Fachkräften und Studierenden zwischen beiden Ländern zu erleichtern. Außerdem sollen die Visaverfahren weiter vereinfacht werden, und Deutschland hat zugesagt, die Anerkennung indischer Berufsqualifikationen zu verbessern.

Die deutsch-indische Partnerschaft erstreckt sich nicht nur auf wirtschaftliche Bereiche, sondern zunehmend auch auf den Verteidigungssektor. So führten deutsche und indische Marineeinheiten kürzlich eine gemeinsame „Maritime Partnerschaftsübung“ im Indischen Ozean durch. Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit und Interoperabilität der beiden Marinen zu stärken. Scholz betonte, die militärische Zusammenarbeit weiter vertiefen zu wollen und sagte: „Wir brauchen mehr Kooperation, nicht weniger“.

Grüne Energien: Gemeinsam in eine nachhaltige Zukunft

Ein weiterer Schwerpunkt von Scholz' Besuch war die Förderung grüner Energien. Deutschland und Indien vereinbarten die Entwicklung einer bilateralen „Green Hydrogen Roadmap“, um die Produktion von grünem Wasserstoff zu fördern, der als saubere Energiequelle für Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnt. Scholz würdigte die indischen Pläne zur Produktion dieses klimafreundlichen Energieträgers als wichtigen Schritt für die zukünftige Energieversorgung.