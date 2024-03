Neue Umfrage: AfD und SPD erholen sich, während Union verliert

Die Kanzlerpartei SPD gewinnt in der aktuellen INSA-Sonntagsfrage für die BILD-Zeitung leicht an Zustimmung. Sie erreicht 16 Prozent und gewinnt damit 1,5 Prozentpunkte hinzu. An zweiter Stelle folgt die AfD mit 19,5 Prozent, die damit einen Prozentpunkt hinzugewinnt und sich langsam von der Schwächephase der letzten Wochen erholt. Die Unionsfraktion bleibt stärkste Kraft im Bundestag, rutscht aber erstmals seit Monaten mit 29,5 Prozent wieder unter die 30-Prozent-Marke. Das ist ein Minus von 1,5 Prozentpunkten.

Die mitregierenden Grünen kämen auf 12 Prozent (- 0,5 Prozentpunkte), während die Partei von Sahra Wagenknecht mit 6,5 Prozent ihr Ergebnis von vor einer Woche halten könnte. Die FDP schafft mit fünf Prozent knapp den Einzug in den Bundestag, die zerstrittene Linkspartei mit 3,5 Prozent nicht. „Mit AfD und SPD gewinnen zwei Parteien hinzu, die sich deutlich gegen die Lieferung von Marschflugkörpern aussprechen“, zitiert die BILD INSA-Chef Hermann Binkert.