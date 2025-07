MDR-Nachwuchsreporter wünscht sich Höckes Tod

Ein Beitrag auf der Social-Media-Plattform Threads sorgt für Kritik am journalistischen Nachwuchs des Mitteldeutschen Rundfunks. Johannes Wolf, der laut seiner Profilbeschreibung Reporter beim MDR ist, veröffentlichte dort einen Beitrag, in dem er den Namen des AfD-Politikers Björn Höcke im Zusammenhang mit zwei Todesmeldungen nennt. In dem am 17. Juli 2025 veröffentlichten Beitrag heißt es: „Felix Baumgartner tot, Udo Voigt tot.“ Unmittelbar danach folgt der Satz: „Google optimistisch Björn Höcke.“

Werbung

Die Formulierung erscheint vielen als geschmackloser, möglicherweise sogar absichtlicher Wunsch nach dem Tod des AfD-Politikers. Aufgrund der Reihenfolge der Aussagen und des Tons innerhalb des veröffentlichten Beitrags lässt sich diese aus Sicht der Kritiker kaum anders interpretieren.