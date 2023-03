INSA-Wahlumfrage

Die AfD verzeichnet in Sachsen-Anhalt weiterhin deutliche Zugewinne in der Wählergunst. Die CDU kann ihren ersten Platz verteidigen.

Magdeburg. - Die CDU bleibt in Sachsen-Anhalt stärkste Kraft - wenn auch mit Verlusten. Wie das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrag der BILD-Zeitung ermittelte, kommt sie auf 35 Prozent. Im Vergleich zur Landtagswahl im Juni 2021 (37,1 Prozent) ist das ein leichtes Minus. Auf Platz zwei folgt die AfD mit 26 Prozent (20,8 Prozent bei der Landtagswahl 2021). Die Linke kommt auf 11 Prozent (2021: 11 Prozent), die SPD auf 8 Prozent (2021: 8,4 Prozent), die Grünen auf 7 Prozent (2021: 5,9 Prozent) und die FDP auf 6 Prozent (2021: 6,4 Prozent).

Werbung

„Erfolgreich als stärkste Opposition etabliert“

Gegenwärtig bildet die CDU von Regierungschef Reiner Haseloff eine Koalition mit der SPD und der FDP. Diese Koalition wäre nach der Umfrage auch möglich - ebenso mit SPD und Grünen sowie mit FDP und Grünen. „Die CDU kann sich die Koalitionspartner aussuchen. Ohne und gegen die Union kann nicht regiert werden“, sagte INSA-Chef Hermann Binkert der BILD-Zeitung. In den sozialen Medien zeigte sich die AfD begeistert von diesem Umfrageergebnis. „10 Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 2013 hat sich die AfD als stärkste Oppositionskraft in Sachsen-Anhalt etablieren können“, so die AfD Sachsen-Anhalt. Man sei „damit einer der erfolgreichsten Landesverbände der Partei“.