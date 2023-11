Bevölkerungsaustausch: Kritik an Broschüre des Landes Brandenburg

Potsdam. – Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg hat im September eine Broschüre mit Handlungsleitlinien für Schulleitungen und Lehrkräfte herausgegeben, die den richtigen Umgang mit „antidemokratischen Verhaltensweisen und Positionen“ an Brandenburger Schulen aufgezeigen soll. In den Sozialen Medien gibt es nun jedoch Kritik an der Broschüre, die sich vor allem an der Titelseite der Publikation entzündet. Darauf ist neben einem Lehrer eine Schülergruppe zu sehen, die überwiegend aus Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund zu bestehen scheint.

Kritik an Broschüre

„Spannend, wie sich das das @MBJSBrandenburg die Zukunft einer Schulklasse in #Brandenburg vorstellt: Autochthone Deutsche sind zur Minderheit im eigenen Land verkommen. Aber der #Bevölkerungsaustausch ist eine Verschwörungstheorie (Clown-Emoji)“, kommentiert der AfD-EU-Abgeordnete Bernhard Zimniok die Broschüre auf X (früher Twitter).

Das Ministerium reagierte in einer Antwort an Zimniok erfreut: „Wie nett, dass man in #Bayern/#Brüssel auf unsere Broschüre für #Brandenburg|er Lehrkräfte aufmerksam wird. #Demokratie als wichtiges Thema! Außer dem Deckblatt sind übrigens die #Inhalte sehr interessant – und weitere Bilder sind auch drin.“ Auf Zimnioks Nachfrage, warum das Ministerium den Inhalt seines Beitrags ignoriere und welche Gesellschaft das Bild darstellen solle, gab es bisher noch keine Antwort.

In den Kommentaren äußern sich auch andere X-Nutzer kritisch über die Broschüre: „Die Verantwortlichen dafür müssen mal im hohen Bogen rausfliegen“, schreibt ein Nutzer. „Und das ministeriell gefördert. Lebe hier schon eine ganze Weile, bin aber immer wieder fasziniert von der Skurrilität der BRD-Mentalität. Wenn sie nicht so zerstörerisch wäre, wäre sie amüsant“, kommentiert eine andere Nutzerin.